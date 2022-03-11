В выходные в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На торговых площадках 12 и 13 марта можно будет купить мясо, мед, крупы, сахар, молочные и другие продукты от местных производителей. С графиком работы и местами продажи можно ознакомиться на сайте Минторговли республики.

В столице региона ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00. Завтра они развернутся на участке улицы Правды в Демском районе, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на площадке возле парка «Волна», перед Дворцом спорта, Дворцом молодежи и на площади имени Орджоникидзе. В республике разработана Концепция по развитию ярмарочно-рыночной деятельности, основная задача которой как увеличение количества площадок, так и повышение качества обслуживания.