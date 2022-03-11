Радий Хабиров решил покинуть Instagram

Глава Башкирии сегодня высказался о ситуации, связанной с новыми правилами Instagram. Напомним, компания Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешила пользователям призывы к насильственным действиям в отношении российских военных, а также президента РФ Владимира Путина.  

Фото №1 - Радий Хабиров решил покинуть Instagram

На происходящее в своем аккаунте отреагировал Радий Хабиров. Руководитель региона сообщил, что покидает Instagram, отметив, что «так должен поступить каждый нормальный человек».

Уважаемые подписчики моей страницы в «Инстаграм»! Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, что здесь делать нечего.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкирии пригласил своих подписчиков к общению на других платформах: в «Телеграме», «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Добавим, ранее в Роскомнадзоре заявили, что ограничат доступ в России к «Инстаграму» на основании обращения Генпрокуратуры.

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