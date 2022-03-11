Радий Хабиров решил покинуть Instagram

Уважаемые подписчики моей страницы в «Инстаграм»! Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, что здесь делать нечего.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан