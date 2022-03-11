В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Мы здесь все собрались не просто для того, чтобы проводить его в последний путь, а чтобы прежде всего поклониться ему и поблагодарить его за то, что он защищал нашу страну, за то, что геройски погиб. И в лице Ильвира мы благодарим и поклоняемся тысячам парней, которые защищают нашу страну. Это именно так. Спи спокойно, старший лейтенант, мы тебя не забудем, мы будем беречь твоих родных и близких, пусть земля тебе будет пухом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан