В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Ушел из жизни, исполняя воинский долг. В Кушнаренковском районе простились с военнослужащим, который погиб в ходе спецоперации в Украине. Старшего лейтенанта Ильвира Галлямова похоронили в родной деревне Калтаево. Проводить в последний путь офицера приехал и Глава Башкортостана.

Родные, друзья, односельчане и не только. Проводить в последний путь старшего лейтенанта Ильвира Галлямова пришли сотни людей. Траурный митинг прошел в селе Калтаево, перед зданием средней школы, где учился когда-то погибший офицер.

Мы здесь все собрались не просто для того, чтобы проводить его в последний путь, а чтобы прежде всего поклониться ему и поблагодарить его за то, что он защищал нашу страну, за то, что геройски погиб. И в лице Ильвира мы благодарим и поклоняемся тысячам парней, которые защищают нашу страну. Это именно так. Спи спокойно, старший лейтенант, мы тебя не забудем, мы будем беречь твоих родных и близких, пусть земля тебе будет пухом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Радий Хабиров выразил соболезнования родителям и супруге погибшего офицера. Глава республики поручил администрации Кушнаренковского района оперативно представить предложения по увековечиванию памяти старшего лейтенанта. В свою очередь классный руководитель Эльвира Гильманова, выступая на траурном митинге, попросила присвоить школе имя своего ученика. Ведь Ильвир Галлямов, по ее словам, был одним из лучших выпускников.

Он был такой отзывчивый, общительный, искренний ученик. Что он сказал, всегда делал, умел отстаивать свои убеждения. Он был лидером в классе.

Эльвира Гильманова, классный руководитель Ильвира Галлямова
Фото №2 - В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации в Украине
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Успехи не только в учебе, но и в спорте. Чемпион Уфы, республики и Приволжского федерального округа. Его фото – в самом верху школьной доски почета. После окончания альма-матер Ильвир Галлямов поступил в Высшее танковое командное училище в Казани и в 2020 году отправился служить в армию на контрактной основе.

Мы с Ильвиром начиная с садика и до 11 класса вместе росли. Дружили. Он умел по-настоящему дружить, постоянно выручал, помогал. С детства он рассказывал, что хочет служить в армии и мечтает стать военным.

Ильмир Исламов, одноклассник Ильвира Галлямова

Мечту служить в армии и стать военным он осуществил. И даже из жизни ушел, как настоящий герой, выполняя воинский долг и спасая жизни других.

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