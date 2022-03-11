В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации в Украине

Ушел из жизни, исполняя воинский долг. В Кушнаренковском районе простились с военнослужащим, который погиб в ходе спецоперации в Украине. Старшего лейтенанта Ильвира Галлямова похоронили в родной деревне Калтаево. Проводить в последний путь офицера приехал и Глава Башкортостана.
Родные, друзья, односельчане и не только. Проводить в последний путь старшего лейтенанта Ильвира Галлямова пришли сотни людей. Траурный митинг прошел в селе Калтаево, перед зданием средней школы, где учился когда-то погибший офицер.
Радий Хабиров выразил соболезнования родителям и супруге погибшего офицера. Глава республики поручил администрации Кушнаренковского района оперативно представить предложения по увековечиванию памяти старшего лейтенанта. В свою очередь классный руководитель Эльвира Гильманова, выступая на траурном митинге, попросила присвоить школе имя своего ученика. Ведь Ильвир Галлямов, по ее словам, был одним из лучших выпускников.
Успехи не только в учебе, но и в спорте. Чемпион Уфы, республики и Приволжского федерального округа. Его фото – в самом верху школьной доски почета. После окончания альма-матер Ильвир Галлямов поступил в Высшее танковое командное училище в Казани и в 2020 году отправился служить в армию на контрактной основе.
Мечту служить в армии и стать военным он осуществил. И даже из жизни ушел, как настоящий герой, выполняя воинский долг и спасая жизни других.