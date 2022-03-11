На заседании коллегии Минстроя Башкирии обсудили проблемы обманутых дольщиков

В Башкортостане в прошлом году ввели рекордный за всю историю региона объем жилья – почти 3 млн кв. метров. По этому показателю республика заняла седьмое место в стране. В правительстве прошло заседание коллегии Минстроя, на котором наметили планы на нынешний год. Речь, в частности, зашла о механизмах переселения людей из аварийного жилья и решении проблем обманутых дольщиков. Выполнять планы в условиях санкций будет тяжелее. Какие задачи стоят перед строителями и как обстоит ситуация с долгостроями?

Вот уже почти 7 лет Рахиля Гарифуллина платит за фактически несуществующую квартиру. В 2015-м женщина заключила договор долевого участия в жилом комплексе «Московский». На тот момент доверие внушали размахи стройки, да и сам застройщик с обнадеживающим названием – «Госстрой». На сегодня ЖК «Московский» – самый крупный долгострой республики, который оставил почти 2 тысячи обманутых дольщиков. Также застройщик по непонятной причине продавал многие квартиры как апартаменты, которые по закону считаются нежилой недвижимостью.

Для решения проблемы дольщиков чиновникам пришлось распутывать гордиев узел. В группу компаний «Госстрой» входило несколько отдельных застройщиков, каждого из которых для начала необходимо признать банкротом, чтобы уже затем рассчитывать на выделение средств из федерального фонда. Параллельно в Министерстве строительства прорабатывают вопрос возможности изменения правового статуса апартаментов в проектной документации – с нежилого на жилое, чтобы все пострадавшие в случае принятия решения о выплатах смогли на них рассчитывать.

По трем застройщикам решение о банкротстве Арбитражным судом уже принято. Решение по литеру 4 должно быть 5 числа. После этого наблюдательным советом федерального фонда будет принято решение либо о достройке, либо о выплате компенсаций дольщикам данного жилого комплекса. Олег Султанов, и.о. директора Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан

Решение о компенсациях на днях приняли в отношении объектов компании «Интеграл» в уфимском микрорайоне Затон. Сегодня в республике числится 81 проблемный дом, за которыми стоят более 4 тысяч пострадавших граждан. Полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками должны до конца 2023 года. Эта проблема – одна из ключевых, которую решают в Минстрое. В повестке также расселение аварийного жилья. Здесь ситуация другая. К решению этого вопроса в регионе предлагают активнее подключать застройщиков, передавая им участки под комплексное развитие территорий.

В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья. В 2022-м увеличить показатель будет сложнее, учитывая санкционное давление. Задача строителей теперь – в непростых условиях сохранить темпы.

У нас все основное в строительстве, что применяется, и цемент, и арматура и кирпич, и щебень, если говорить про дороги – все отечественное. У нас есть импортная составляющая, допустим, лифты, но это не такое большое количество. Задача, чтобы экономика не вставала, поддерживать строительство. Оно за собой подтянет всю экономику. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан