На заседании коллегии Минстроя Башкирии обсудили проблемы обманутых дольщиков

В Башкортостане в прошлом году ввели рекордный за всю историю региона объем жилья – почти 3 млн кв. метров. По этому показателю республика заняла седьмое место в стране. В правительстве прошло заседание коллегии Минстроя, на котором наметили планы на нынешний год. Речь, в частности, зашла о механизмах переселения людей из аварийного жилья и решении проблем обманутых дольщиков. Выполнять планы в условиях санкций будет тяжелее. Какие задачи стоят перед строителями и как обстоит ситуация с долгостроями?
Вот уже почти 7 лет Рахиля Гарифуллина платит за фактически несуществующую квартиру. В 2015-м женщина заключила договор долевого участия в жилом комплексе «Московский». На тот момент доверие внушали размахи стройки, да и сам застройщик с обнадеживающим названием – «Госстрой». На сегодня ЖК «Московский» – самый крупный долгострой республики, который оставил почти 2 тысячи обманутых дольщиков. Также застройщик по непонятной причине продавал многие квартиры как апартаменты, которые по закону считаются нежилой недвижимостью.
Для решения проблемы дольщиков чиновникам пришлось распутывать гордиев узел. В группу компаний «Госстрой» входило несколько отдельных застройщиков, каждого из которых для начала необходимо признать банкротом, чтобы уже затем рассчитывать на выделение средств из федерального фонда. Параллельно в Министерстве строительства прорабатывают вопрос возможности изменения правового статуса апартаментов в проектной документации – с нежилого на жилое, чтобы все пострадавшие в случае принятия решения о выплатах смогли на них рассчитывать.
Решение о компенсациях на днях приняли в отношении объектов компании «Интеграл» в уфимском микрорайоне Затон. Сегодня в республике числится 81 проблемный дом, за которыми стоят более 4 тысяч пострадавших граждан. Полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками должны до конца 2023 года. Эта проблема – одна из ключевых, которую решают в Минстрое. В повестке также расселение аварийного жилья. Здесь ситуация другая. К решению этого вопроса в регионе предлагают активнее подключать застройщиков, передавая им участки под комплексное развитие территорий.
В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья. В 2022-м увеличить показатель будет сложнее, учитывая санкционное давление. Задача строителей теперь – в непростых условиях сохранить темпы.
В Госдуму внесли первый пакет законодательных инициатив, которые будут способствовать развитию строительной отрасли. В их числе – возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторной экспертизы в связи с импортозамещением, а также поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Также на рассмотрении меры по субсидированию процентных ставок по кредитам, в том числе сохранение льготных ипотечных программ. Главное, что сейчас нужно сделать, – не дать стройке остановиться.