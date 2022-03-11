В Башкирии директор ЖЭУ пойдет под суд из-за перекладины, травмировавшей ребенка

В Ишимбае будут судить директора ЖЭУ за неукрепленную металлическую конструкцию. Летом 2019 года она стала причиной травмирования 9-летней девочки.
Школьница залезла на перекладину конструкции для сушки одежды, а ее подруги повисли на ней. Не выдержав нагрузки, объект рухнул на голову пострадавшей. Полина получила тяжкий вред здоровью.
По данным прокуратуры, конструкция была неустойчивой, а директор ЖЭУ не провела комиссионный осмотр дворового имущества. Однако женщина не признаёт вину. Её будут судить по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».