В Уфе прошла церемония открытия финала кубка и чемпионата России по биатлону

В ней приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и двукратный паралимпийский чемпион Александр Давидович. Первые гонки пройдут уже завтра.
На площади перед спорткомплексом «Биатлон» сегодня развернулся настоящий праздник. На церемонию открытия финала кубка и чемпионата страны собрались не меньше тысячи горожан. Подготовка к этому турниру шла последние три года. Прежде всего была проведена серьезная реновация всего биатлонного комплекса. Освещать гонки на уровне трансляций международных соревнований будет телеканал БСТ.
Сборная Белоруссии приехала в столицу Башкортостана в сильнейшем составе. Среди них есть и олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Лещенко. Практически все биатлонисты соседней страны в Уфе впервые.
После отстранения IBU России и Беларуси от международных стартов спортсмены этих стран не смогут принять участие в трёх заключительных этапах кубка мира. Закончат сезон они уже на внутренних соревнованиях. После финала кубка России в Уфе спортсменов ждёт чемпионат страны в Тюмени.
В Уфе собрались сильнейшие спортсмены из 18 регионов, а также биатлонисты олимпийских сборных России и Беларуси. В столице Башкортостана пройдут шесть стартов: спринты, гонки преследования и масс-старты. Несмотря на статус внутрироссийских соревнований, для биатлонистов это первый турнир после Олимпиады. Поэтому борьба за победу ожидается самая серьезная.
Уже завтра на телеканале БСТ состоится трансляция мужской спринтерской гонки. Начало эфира в 10:55.