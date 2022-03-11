В Уфе прошла церемония открытия финала кубка и чемпионата России по биатлону

В ней приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и двукратный паралимпийский чемпион Александр Давидович. Первые гонки пройдут уже завтра.

На площади перед спорткомплексом «Биатлон» сегодня развернулся настоящий праздник. На церемонию открытия финала кубка и чемпионата страны собрались не меньше тысячи горожан. Подготовка к этому турниру шла последние три года. Прежде всего была проведена серьезная реновация всего биатлонного комплекса. Освещать гонки на уровне трансляций международных соревнований будет телеканал БСТ.

Пока международные спортивные федерации придумывают, как бы больнее ударить по нашим спортсменам, мы подумали и решили собраться вот здесь. И очень быстро. Здесь сегодня в Уфе собрались лучшие спортсмены России и Белоруссии, мы постараемся, чтобы здесь был самый настоящий праздник. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сборная Белоруссии приехала в столицу Башкортостана в сильнейшем составе. Среди них есть и олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Лещенко. Практически все биатлонисты соседней страны в Уфе впервые.

В целом очень красивый город. Чем-то напоминает немного и Витебск, и Минск, пока очень нравится. Ирина Лещенко, олимпийская чемпионка по биатлону /Белоруссия/

После отстранения IBU России и Беларуси от международных стартов спортсмены этих стран не смогут принять участие в трёх заключительных этапах кубка мира. Закончат сезон они уже на внутренних соревнованиях. После финала кубка России в Уфе спортсменов ждёт чемпионат страны в Тюмени.

Мы прекрасно понимаем, и для нашей сборной и России, и Башкортостана эти старты очень важны, выступают за свои регионы. Как вы помните, наша команда заняла первое место в эстафете. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

В Уфе собрались сильнейшие спортсмены из 18 регионов, а также биатлонисты олимпийских сборных России и Беларуси. В столице Башкортостана пройдут шесть стартов: спринты, гонки преследования и масс-старты. Несмотря на статус внутрироссийских соревнований, для биатлонистов это первый турнир после Олимпиады. Поэтому борьба за победу ожидается самая серьезная.

Я предвкушаю отнюдь не единение на дистанции, но жесткую спортивную борьбу. С уважением к сопернику. Здесь большое количество спортсменов, которые не попали на Олимпиаду, как Бабиков и Сливко. Это самостоятельный старт, и легкой прогулки не будет ни для кого. Дмитрий Губерниев, комментатор телеканала «Матч ТВ»