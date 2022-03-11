Футболисты «Уфы» готовятся к первому домашнему матчу года

Уже завтра футболисты «Уфы» проведут первый домашний матч в этом году. «Горожане» в рамках 21-го тура российской Премьер-Лиги сыграют с «Нижним Новгородом».
Тренерский штаб Алексея Стукалова в этой игре сможет рассчитывать на Вячеслава Кротова и лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, которые отбыли свои дисквалификации. В случае победы «Уфа» может выбраться из зоны вылета.
Игра состоится 12 марта на «BetBoom Арене», начало встречи в 16:00. На матч сможет прийти каждый болельщик, вход на игру с «Нижним Новгородом» будет свободным.