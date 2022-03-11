В Башкирии для школьников провели экскурсию на молочном производстве

Путешествие в молочную страну. Необычную экскурсию провели для школьников в Нефтекамске. Свои двери для них открыл завод молочной кухни. Ребята не только ознакомились со всеми тонкостями производства молочной продукции, но и смогли её попробовать.

Всё производство – пастеризация, фасовка, проверка качества – как на ладони. Экскурсию за кулисы молочной кухни для школьников организуют не впервые. Рассказывают ребятам, как рождаются новые молочные продукты.

Экскурсии проводятся в целях знакомства детей с производством.  На экскурсиях им рассказывается весь процесс:  от приемки молока до выпуска готовой продукции. Возможно, в дальнейшем кто-то из них захочет работать в нашей сфере.

Ильгиз Файзуллин, начальник структурного подразделения «Молочная кухня»  г. Нефтекамска
Фото №1 - В Башкирии для школьников провели экскурсию на молочном производстве

Школьники не только увидели, как производят молочные лакомства, но и продегустировали любимые продукты, только сошедшие с конвейера. Такая экскурсия – хорошая возможность для ребят научиться делать выбор в пользу здоровых и полезных продуктов, а для кого-то может помочь в выборе будущей профессии.

Мне было интересно послушать вообще, как они производят их. Потому что я сама пробовала, было интересно, как это на самом деле происходит. Особенно, когда творог вот так наливают, это прикольно выглядит.

Милана Камалова

Сегодня «Молочная кухня» в Нефтекамске выпускает 17 видов продукции, свыше 1000 килограммов в сутки. Бесплатно кисломолочные продукты в этом подразделении получают более 4,5 тысяч горожан и свыше 30 беременных женщин. К слову, теперь подать заявку на молочную продукцию стало ещё проще.

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Мы упростили процедуру подачи документов, исключили из списка необходимых документов справку о составе семьи. Теперь для получения бесплатной молочной продукции необходимо предъявить только свидетельство о рождении, паспорт и назначение от педиатра.

Татьяна Балашова, начальник отдела ГАУ «Молочная кухня» Республики Башкортостан

У нас функционирует порядка 140 пунктов выдачи, где можно получить продукцию бесплатно или купить за родительские средства. Продукция востребована, потому что объем реализации увеличивается.  

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Право на бесплатное питание имеют все дети в возрасте от шести месяцев до года, и до трех лет, если семья относится к льготным категориям. На сухие смеси могут рассчитывать беременные женщины и кормящие матери. Подать заявку можно через раздаточный пункт молочной кухни, МФЦ или мобильное приложение, отправив электронную версию документов.

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