В Башкирии для школьников провели экскурсию на молочном производстве

Путешествие в молочную страну. Необычную экскурсию провели для школьников в Нефтекамске. Свои двери для них открыл завод молочной кухни. Ребята не только ознакомились со всеми тонкостями производства молочной продукции, но и смогли её попробовать.

Всё производство – пастеризация, фасовка, проверка качества – как на ладони. Экскурсию за кулисы молочной кухни для школьников организуют не впервые. Рассказывают ребятам, как рождаются новые молочные продукты.

Экскурсии проводятся в целях знакомства детей с производством. На экскурсиях им рассказывается весь процесс: от приемки молока до выпуска готовой продукции. Возможно, в дальнейшем кто-то из них захочет работать в нашей сфере. Ильгиз Файзуллин, начальник структурного подразделения «Молочная кухня» г. Нефтекамска

Школьники не только увидели, как производят молочные лакомства, но и продегустировали любимые продукты, только сошедшие с конвейера. Такая экскурсия – хорошая возможность для ребят научиться делать выбор в пользу здоровых и полезных продуктов, а для кого-то может помочь в выборе будущей профессии.

Мне было интересно послушать вообще, как они производят их. Потому что я сама пробовала, было интересно, как это на самом деле происходит. Особенно, когда творог вот так наливают, это прикольно выглядит. Милана Камалова

Сегодня «Молочная кухня» в Нефтекамске выпускает 17 видов продукции, свыше 1000 килограммов в сутки. Бесплатно кисломолочные продукты в этом подразделении получают более 4,5 тысяч горожан и свыше 30 беременных женщин. К слову, теперь подать заявку на молочную продукцию стало ещё проще.

Мы упростили процедуру подачи документов, исключили из списка необходимых документов справку о составе семьи. Теперь для получения бесплатной молочной продукции необходимо предъявить только свидетельство о рождении, паспорт и назначение от педиатра. Татьяна Балашова, начальник отдела ГАУ «Молочная кухня» Республики Башкортостан

У нас функционирует порядка 140 пунктов выдачи, где можно получить продукцию бесплатно или купить за родительские средства. Продукция востребована, потому что объем реализации увеличивается. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан