В Башкирии для школьников провели экскурсию на молочном производстве

Путешествие в молочную страну. Необычную экскурсию провели для школьников в Нефтекамске. Свои двери для них открыл завод молочной кухни. Ребята не только ознакомились со всеми тонкостями производства молочной продукции, но и смогли её попробовать.
Всё производство – пастеризация, фасовка, проверка качества – как на ладони. Экскурсию за кулисы молочной кухни для школьников организуют не впервые. Рассказывают ребятам, как рождаются новые молочные продукты.
Школьники не только увидели, как производят молочные лакомства, но и продегустировали любимые продукты, только сошедшие с конвейера. Такая экскурсия – хорошая возможность для ребят научиться делать выбор в пользу здоровых и полезных продуктов, а для кого-то может помочь в выборе будущей профессии.
Сегодня «Молочная кухня» в Нефтекамске выпускает 17 видов продукции, свыше 1000 килограммов в сутки. Бесплатно кисломолочные продукты в этом подразделении получают более 4,5 тысяч горожан и свыше 30 беременных женщин. К слову, теперь подать заявку на молочную продукцию стало ещё проще.
Право на бесплатное питание имеют все дети в возрасте от шести месяцев до года, и до трех лет, если семья относится к льготным категориям. На сухие смеси могут рассчитывать беременные женщины и кормящие матери. Подать заявку можно через раздаточный пункт молочной кухни, МФЦ или мобильное приложение, отправив электронную версию документов.