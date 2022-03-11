Сотрудники ГИБДД Башкирии провели рейды по нелегальным таксистам

В отношении нескольких водителей возбудили уголовные дела. В основном, это лишенники-рецидивисты. Только с начала года по вине нелегалов погибли 7 человек.

Полицейские преследуют этот подозрительный «Ларгус» от самых Учалов вплоть до пригорода. Неспроста водитель преследуемого авто завернул именно в этот частный сектор. Оказалось, он тут и проживает. Как ни в чем не бывало мужчина паркуется и невозмутимо пытается удалиться домой. Госавтоинспекторы сразу учуяли запах алкоголя и предложили водителю пройти медосвидетельствование. Результат оказался предсказуем: мужчина пьян.

Проверив гражданина по базе, выяснили, что он уже имел ранее опыт вождения в нетрезвом виде. Еще летом прошлого года водитель, будучи лишенным прав, попадался госавтоинспекторам пьяным. Штраф он так и не оплатил, тогда его лишили права управлять автомобилем на 18 месяцев, но документ в ГИБДД он так и не сдал. Сейчас в отношении учалинца уже возбудили уголовное дело.

А это уже Туймазы, водитель этого «Ларгуса» оказался менее находчивым, но таким же любителем покататься пьяным без прав. В прошлом году он уже отсидел 13 суток за вождение без прав по решению мирового суда. Теперь его ждет уголовный процесс, и он может отправиться за решетку на срок до трех лет.

Я был лишен прав, но я не знал, что мне нельзя ездить и возить пассажиров. Задержанный

А этот бомбила, который якобы не знал, что без прав нельзя садиться за руль, попался еще и с пассажирами. Жителя Белорецка лишили возможности управлять автомобилем еще в 2019 также за пьянку, но мужчина приобрел фальшивые права. В день таксист обычно совершает по два рейса, перевозя в среднем до 20 пассажиров в сутки – тех, кто доверил свои жизни человеку, у которого, помимо отсутствия лицензии на перевозку пассажиров, нет и водительского удостоверения.

Сейчас в республике проходят рейды по нелегальным перевозчикам, большое внимание автоинспекторы уделают «Ларгусам». Только в этом году произошло уже 26 аварий с участием нелегальных таксистов, в которых погибли 7 человек.