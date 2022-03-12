В Башкирии преступному авторитету из Уфы грозит до 15 лет лишения свободы

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении уфимца, который получил статус преступного авторитета. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Фото №1 - В Башкирии преступному авторитету из Уфы грозит до 15 лет лишения свободы

Следствие установило, что еще с 2009 года и до настоящего времени житель Уфы, получив признание в криминальной среде, стал управлять уголовно-преступной средой на территории всей республики, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. «Авторитет» занимался организацией денег, чтобы пополнять общую «копилку», решал споры финансового характера между теми, кто придерживался криминальной идеологии.

Кроме того, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Обвиняемый принимал участие в собраниях лиц, входящих в преступную иерархию региона и «назначал» лиц, придерживающихся криминальной идеологии, на нижестоящий уровень преступной иерархии так называемых «смотрящих». По данным следствия, мужчина осуществлял пропаганду соблюдения принятых в преступной среде традиций и правил, контролировал их исполнение. В сферу его интересов входило покровительство лицам, намеревающимся совершить преступление либо совершивших преступление.

Пресс-служба МВД по РБ

Во время следствия гражданин находился под стражей. Сейчас по статье 210.1 УК РФ мужчине может грозить срок до 15 лет лишения свободы.

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