В Башкирии преступному авторитету из Уфы грозит до 15 лет лишения свободы

Кроме того, создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Обвиняемый принимал участие в собраниях лиц, входящих в преступную иерархию региона и «назначал» лиц, придерживающихся криминальной идеологии, на нижестоящий уровень преступной иерархии так называемых «смотрящих». По данным следствия, мужчина осуществлял пропаганду соблюдения принятых в преступной среде традиций и правил, контролировал их исполнение. В сферу его интересов входило покровительство лицам, намеревающимся совершить преступление либо совершивших преступление.

Пресс-служба МВД по РБ