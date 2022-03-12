В Башкирии преступному авторитету из Уфы грозит до 15 лет лишения свободы

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении уфимца, который получил статус преступного авторитета. Ему грозит длительный срок лишения свободы.
Следствие установило, что еще с 2009 года и до настоящего времени житель Уфы, получив признание в криминальной среде, стал управлять уголовно-преступной средой на территории всей республики, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. «Авторитет» занимался организацией денег, чтобы пополнять общую «копилку», решал споры финансового характера между теми, кто придерживался криминальной идеологии.
Во время следствия гражданин находился под стражей. Сейчас по статье 210.1 УК РФ мужчине может грозить срок до 15 лет лишения свободы.