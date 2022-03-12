В Башкирии в ходе учений по борьбе с паводком провели взрывы на реке Уршак

В Чишминском районе Башкирии сотрудники МЧС и инженеры Центрального военного округа провели совместные учения по борьбе с весенними паводками и заторами. В рамках учений были произведены взрывы на реке.

По сценарию учений, рассказали в МЧС Башкирии, один из населенных пунктов мог быть подтоплен из-за образования ледяных заторов на реке Уршак. Была проведена разведка на водоеме возле деревень Сабурово и Петряево.