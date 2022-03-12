В Башкирии в ходе учений по борьбе с паводком провели взрывы на реке Уршак

В Чишминском районе Башкирии сотрудники МЧС и инженеры Центрального военного округа провели совместные учения по борьбе с весенними паводками и заторами. В рамках учений были произведены взрывы на реке.

Фото №1 - В Башкирии в ходе учений по борьбе с паводком провели взрывы на реке Уршак

По сценарию учений, рассказали в МЧС Башкирии, один из населенных пунктов мог быть подтоплен из-за образования ледяных заторов на реке Уршак. Была проведена разведка на водоеме возле деревень Сабурово и Петряево.

Саперы измерили ширину русла, толщину льда, рассчитали необходимое количество взрывчатых веществ и провели бурение лунок для закладки зарядов. После чего провели подрывы льда на водоеме.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Также были отработаны вопросы защиты мостов, различных гидротехнических сооружений, проведения аварийно-спасательных работ.

Фото: ГУ МЧС по РБ 

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