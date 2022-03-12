За сутки в России выявили 48 154 фактов коронавируса

В России продолжается ежедневный мониторинг уровня заболеваемости коронавирусом среди населения. По последним данным на 12 марта, в стране зафиксировали в общей сложности 17 290 197 фактов заболевания.
Из них за сутки, согласно официальным данным, было выявлено и подтверждено 48 154 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки выписано по выздоровлению 156 851 человек. Всего от коронавируса излечились 15 351 778 граждан с начала пандемии.
За весь период пандемии на 12 марта жертвами коронавируса стали 360 215 человек, в том числе за сутки скончалось 630 пациентов. Госпитализировано за последние сутки 0 человек с коронавирусом.