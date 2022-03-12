В Башкирии 12 марта открыли еще один инфекционный госпиталь

В Башкирии 12 марта состоялось открытие третьего по счету инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом. Такие же госпитали уже функционируют в Стерлитамаке и под Уфой. были Новостью поделился Глава РБ Радий Хабиров.
Как отметил руководитель республики, в новом госпитале, расположенном в Туймазах, предусмотрено также реанимационное отделение для детей.
Также на открытие госпиталя в Туймазы прибыл замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий. Он высоко оценил проведенную работу и применяемые управленческие решения. С видеообращением выступил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пожелав удачи в дальнейшей работе.