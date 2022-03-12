В Башкирии 12 марта открыли еще один инфекционный госпиталь

В Башкирии 12 марта состоялось открытие третьего по счету инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом. Такие же госпитали уже функционируют в Стерлитамаке и под Уфой.  были Новостью поделился Глава РБ Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии 12 марта открыли еще один инфекционный госпиталь

Как отметил руководитель республики, в новом госпитале, расположенном в Туймазах, предусмотрено также реанимационное отделение для детей.

Мы создали здесь отличные условия для лечения. Но мы все-таки хотим, чтобы реанимационные койки простаивали. А если не будут простаивать, вот так будем помогать, создавать достойные условия и делать все возможное для спасения жизней.

Радий Хабиров, Глава РБ

Также на открытие госпиталя в Туймазы прибыл замминистра здравоохранения России  Андрей Плутницкий. Он высоко оценил проведенную работу и применяемые управленческие решения. С видеообращением выступил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пожелав удачи в дальнейшей работе.

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