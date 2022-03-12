В Башкирии 12 марта открыли еще один инфекционный госпиталь

Мы создали здесь отличные условия для лечения. Но мы все-таки хотим, чтобы реанимационные койки простаивали. А если не будут простаивать, вот так будем помогать, создавать достойные условия и делать все возможное для спасения жизней.

Радий Хабиров, Глава РБ