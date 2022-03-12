МинЖКХ Башкирии доложил о выполненной работе в прошлом году и планах на 2022 год

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии доложило об итогах выполненной работы за прошедший 2021 год. Также были представлены планы на текущий год.

Фото №1 - МинЖКХ Башкирии доложил о выполненной работе в прошлом году и планах на 2022 год

По сообщению замминистра ЖКХ по РБ Ирины Головановой, выступившей с докладом, в 2021 году удалось сохранить устойчивую работу системы проведения капремонта в многоквартирных домах. Все работы, которые были запланированы, полностью выполнены.

За прошлый год было отремонтировано 834 МКД. Проживает в них свыше 140 000 человек. Также была произведена замена 458 лифтом на общую сумму 1,2 миллиардов рублей. Завершен комплексный ремонт 312 подъездов, расположенных в 115 домах.

В текущем году из бюджета республики будет направлено 400 млн рублей на замену 687 лифтов, 500 млн рублей на ремонт 958 подъездов многоквартирных домов, расположенных в 23 муниципальных образованиях республики. Впервые из бюджета республики выделено 100 млн рублей на ремонт крыш в 27 муниципальных образованиях, в которых начисление взносов на капитальный ремонт составляет менее 5 млн рублей в год.

Ирина Голованова, замминистра ЖКХ Башкирии

Также она подчеркнула, что именно от собираемости взносов за капитальный ремонт будет зависеть объем выполнения ремонтных работ. Если сравнивать с 2020 годом, то в Башкирии за 2021 год уровень собираемости взносов увеличился на 1,5% и достиг 98,1%.

Фото: МинЖКХ РБ 

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