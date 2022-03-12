МинЖКХ Башкирии доложил о выполненной работе в прошлом году и планах на 2022 год

В текущем году из бюджета республики будет направлено 400 млн рублей на замену 687 лифтов, 500 млн рублей на ремонт 958 подъездов многоквартирных домов, расположенных в 23 муниципальных образованиях республики. Впервые из бюджета республики выделено 100 млн рублей на ремонт крыш в 27 муниципальных образованиях, в которых начисление взносов на капитальный ремонт составляет менее 5 млн рублей в год.

Ирина Голованова, замминистра ЖКХ Башкирии