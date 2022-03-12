С 2019 года в Башкирии было благоустроено 920 дворовых территорий

В Башкирии в период с 2019 года, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства республики Алана Марзаева, было проведено благоустройство 920 дворовых территорий. Также завершилось благоустройство 434 общественных территорий по всему региону.
В ходе расширенной коллегии МинЖКХ РБ Алан Марзаев сообщил, что с 2019 по 2020 годы победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях смогли стать 22 проекта из Башкирии.
Фото: МинЖКХ РБ