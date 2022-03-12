С 2019 года в Башкирии было благоустроено 920 дворовых территорий

В Башкирии в период с 2019 года, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства республики Алана Марзаева, было проведено благоустройство 920 дворовых территорий. Также завершилось благоустройство 434 общественных территорий по всему региону.

Фото №1 - С 2019 года в Башкирии было благоустроено 920 дворовых территорий

В ходе расширенной коллегии МинЖКХ РБ Алан Марзаев сообщил, что с 2019 по 2020 годы победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях смогли стать 22 проекта из Башкирии.

В рамках республиканской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики» с момента старта реализации мероприятий благоустроено 920 дворовых территорий. В 2022 году планируется благоустроить 122 общественные территории, реализовать конкурсные проекты в шести городах-победителях, создать новые парки в столице республики, а также отремонтировать 200 дворовых территорий.

Алан Марзаев, министр ЖКХ Башкирии

Фото: МинЖКХ РБ 

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