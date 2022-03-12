За сутки в Башкирии коронавирус подтвердился у 2 187 граждан

В Башкирии количество выявляемых фактов коронавируса каждый день постепенно снижается. Еще в конце февраля число ежедневно регистрируемых фактов заболевания составляло свыше 4 000 человек. Сейчас их стало значительно меньше.

По данным оперштаба республики, за сутки в Башкирии подтвердили 2 187 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число всех зафиксированных случаев составило на 12 марта 258 634.