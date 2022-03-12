За сутки в Башкирии коронавирус подтвердился у 2 187 граждан

В Башкирии количество выявляемых фактов коронавируса каждый день постепенно снижается. Еще в конце февраля число ежедневно регистрируемых фактов заболевания составляло свыше 4 000 человек. Сейчас их стало значительно меньше.
По данным оперштаба республики, за сутки в Башкирии подтвердили 2 187 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число всех зафиксированных случаев составило на 12 марта 258 634.
Выписано по выздоровлению в регионе 222 857 человек, в том числе за сутки – 4 620 пациентов. Всего в Башкирии от коронавируса скончались 5 386 пациентов, из ни за сутки – 5.