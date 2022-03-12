Михаил Мурашко отметил значимость и высокое качество нового госпиталя в Башкирии
В Туймазах 12 марта состоялось открытие
третьего в республике инфекционного центра. В ходе торжественного мероприятия с
видеообращением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По мнению министра здравоохранения РФ, открытие
нового медицинского учреждения – это важное событие для всего региона. Также
Михаил Мурашко подчеркнул, что это позволит повысить качество оказания
медицинской помощи населению.
Мы ведем борьбу с ковид – 19 уже два года
и хорошо знаем, насколько важный вклад вносят в нее открытие современных,
специализированных медучреждений в наших регионах. Новый центр оснащен
всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
В инфекционном центре в Туймазах организованы
50 боксов, в числе которых 40 – предназначены для круглосуточного пребывания
пациентов. Еще 10 боксов являются реанимационными.
Предусмотрена возможность дополнительного
размещения 200 коек, при этом без ущерба для комфортного лечения людей. Это
пример высочайшего стандарта проектирования подобных медучреждений. В
дальнейшем новая больница станет важным элементом обновленной инфекционной
службы. Кроме того, центр позволит уже сегодня разгрузить медучреждения
неинфекционного профиля и обеспечить доступность всех видов лечения.
Отдельные слова благодарности руководству региона, вы делаете все во
благо жителей Башкирии. Спасибо вам большое», - сказал министр и пожелал
коллективу новой больницы беречь свое здоровье, вовремя проходить плановую
вакцинацию.