Михаил Мурашко отметил значимость и высокое качество нового госпиталя в Башкирии

Предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек, при этом без ущерба для комфортного лечения людей. Это пример высочайшего стандарта проектирования подобных медучреждений. В дальнейшем новая больница станет важным элементом обновленной инфекционной службы. Кроме того, центр позволит уже сегодня разгрузить медучреждения неинфекционного профиля и обеспечить доступность всех видов лечения. Отдельные слова благодарности руководству региона, вы делаете все во благо жителей Башкирии. Спасибо вам большое», - сказал министр и пожелал коллективу новой больницы беречь свое здоровье, вовремя проходить плановую вакцинацию.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ