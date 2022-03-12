В Башкирии стартовали работы по капитальному ремонту фасадов МКД

В Башкирии в 2022 году планируют капитально отремонтировать 59 фасадов многоквартирных домов. Из этого числа 13 фасадов будет отремонтировано в Уфе, а также 19 фасадов – утеплено.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии рассказали, что на сегодня подрядчики приступили к ремонту двух фасадов на территории Уфы.

Выполняются подготовительные работы и укрепление фасадных плит, при наступлении благоприятных погодных условий будут производиться работы сезонного характера. Пресс-служба МинЖКХ РБ

В ходе капремонта фасадов МКД с утеплением будут выполнять ремонт дефектов наружной части домов, нанесение антивандального армирующего слоя на первых этажах, ремонт ограждений балконов, замену оконных и балконных отливов и другое. Также в подъездах будет выполнена замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ.