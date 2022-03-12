В Уфе летом планируют запустить проект по созданию платного парковочного пространства
В Уфе уже этим летом, 1 июня, планируют запустить проект по
созданию платного парковочного пространства. В уфимской администрации
рассказали, где именно могут появиться такие пространства.
Отмечено, что каждый год в башкирской столице растет число
автомобилей. Но при этом площадь развития улично-дорожной сети остается
ограниченной. Сейчас, по данным Госавтоинспекции, в Уфе зарегистрировано свыше
500 тысяч автомобилей. Только в Уфе.
То есть, по статистике, машина имеется у каждого второго
уфимца. И это не считая незарегистрированных автомобилей, в число которых
входят транспортные средства иногородних жителей. В связи с этим городские
дороги в настоящее время перегружены, особенно центральная часть. Поэтому
необходимость реализации проекта обусловлена потребностью введения мер для
урегулирования дорожного трафика в центре города.
Пресс-служба администрации Уфы
По проекту платные парковки могут появиться на
территории, которая ограничена несколькими улицами: Заки Валиди, Аксакова,
Революционной, Айской, Воровского. Здесь будет расположено свыше 3 500
благоустроенных парковочных мест.
Безусловно, ожидается большое количество положительных
эффектов от реализации проекта. Это не только снижение общего числа
транспортных средств, ежедневно въезжающих в центр города или увеличение
средней скорости движения потока транспортных средств на вышеупомянутой территории,
но и такой важный фактор, как сокращение срока прибытия спецтранспорта – скорой
медицинской службы, пожарной, правоохранительных органов, и конечно, сокращение
общего количества нарушений правил парковки.
Олег Хмарин, начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы
В мэрии считают, что появление платных парковок позволит
заметно улучшить ситуацию на дорогах. А те деньги, которые будут выручены в
результате работы проекта, направят на благоустройство и текущий ремонт как
дворовых, так и общественных пространств города.