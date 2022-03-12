В Уфе летом планируют запустить проект по созданию платного парковочного пространства

В Уфе уже этим летом, 1 июня, планируют запустить проект по созданию платного парковочного пространства. В уфимской администрации рассказали, где именно могут появиться такие пространства.

Отмечено, что каждый год в башкирской столице растет число автомобилей. Но при этом площадь развития улично-дорожной сети остается ограниченной. Сейчас, по данным Госавтоинспекции, в Уфе зарегистрировано свыше 500 тысяч автомобилей. Только в Уфе.

То есть, по статистике, машина имеется у каждого второго уфимца. И это не считая незарегистрированных автомобилей, в число которых входят транспортные средства иногородних жителей. В связи с этим городские дороги в настоящее время перегружены, особенно центральная часть. Поэтому необходимость реализации проекта обусловлена потребностью введения мер для урегулирования дорожного трафика в центре города. Пресс-служба администрации Уфы

По проекту платные парковки могут появиться на территории, которая ограничена несколькими улицами: Заки Валиди, Аксакова, Революционной, Айской, Воровского. Здесь будет расположено свыше 3 500 благоустроенных парковочных мест.

Безусловно, ожидается большое количество положительных эффектов от реализации проекта. Это не только снижение общего числа транспортных средств, ежедневно въезжающих в центр города или увеличение средней скорости движения потока транспортных средств на вышеупомянутой территории, но и такой важный фактор, как сокращение срока прибытия спецтранспорта – скорой медицинской службы, пожарной, правоохранительных органов, и конечно, сокращение общего количества нарушений правил парковки. Олег Хмарин, начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы