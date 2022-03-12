Житель Башкирии нашел объявление о заработке и лишился почти 2 миллионов

В Башкирии за последние сутки местные жители отдали мошенникам более 3 миллионов рублей. Один из фактов мошенничества был зафиксирован в Октябрьском.

Горожанин, 34-летний мужчина, увидел в интернете объявление о заработке. Он решил зарегистрироваться на указанном сайте, и скоро ему позвонили «представители» компании, сообщает МВД по Башкирии.

Целых два месяца неизвестные убеждали мужчину переводить деньги на разные счета. Сам гражданин являлся официально безработным, но при этом он смог набрать в банках несколько кредитов. Аферистам в итоге он перевел почти 2 миллиона рублей. Вскоре «представители» компании перестали выходить на связь, и мужчина, поняв, что его обманули, обратился в полицию.