В Башкирии в начале следующей недели сохранится морозная погода

В Башкирии морозная погода сохранится как минимум еще на два ближайших дня. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, температура воздуха может упасть до -28 градусов.

В воскресенье, 13 марта, по информации Башгидрометцентра, существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха составит от -16 до -21 градусов, но при прояснениях возможно понижение до -23, -28 градусов. Днем будет потеплее – до -4, -9 градусов. Местами днем температура воздуха составит около -14 градусов.