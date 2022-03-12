В Башкирии в начале следующей недели сохранится морозная погода

В Башкирии морозная погода сохранится как минимум еще на два ближайших дня. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, температура воздуха может упасть до -28 градусов.
В воскресенье, 13 марта, по информации Башгидрометцентра, существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха составит от -16 до -21 градусов, но при прояснениях возможно понижение до -23, -28 градусов. Днем будет потеплее – до -4, -9 градусов. Местами днем температура воздуха составит около -14 градусов.
В начале новой недели, 14 марта, западный ветер сменится на южный. Местами в республике может пройти небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -19 градусов, а при прояснениях – до -21, -26 градусов. Днем в понедельник ожидается от -5 до -10 градусов.