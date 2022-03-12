Жителям Башкирии предлагают принять участие в акции «Час Земли»

В конце этого месяца пройдет глобальная международная акция под названием «Час Земли». Жителям Уфы и всей Башкирии предлагают принять в ней участие.

Акция проводится каждый год в последнюю субботу марта. В этом году дата проведения – 26 марта. Состоится акция в 20:30 по местному времени.

«Час Земли» - символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата планеты и ее ограниченных ресурсов. Смысл акции заключается в привлечении широкого внимания всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, демонстрация поддержки идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы. Пресс-служба администрации Уфы

В акции принимают участие более 2 миллиардов человек со всего мира. В это время отключается подсветка памятников, зданий, предприятий, витрин магазинов и объектов общепита. На один час и сами жители отключают электроприборы и свет.