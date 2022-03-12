В Башкортостане открылся еще один инфекционный центр

В Туймазах распахнул свои двери новый клинико-диагностический инфекционный центр. В торжественной церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана. Его построили в рекордно короткие сроки – за 45 рабочих дней – по такому же проекту, как и два уже действующих COVID-госпиталя в селе Зубово Уфимского района и Стерлитамаке. Однако в этот раз с учетом имеющегося опыта строители применили некоторые новшества.
Сначала в центре республики, потом на юге и вот уже на западе региона расцветает еще один курай. Именно форма этого цветка, являющегося одним из основных символов Башкортостана, была взята за основу проекта клинико-диагностических инфекционных центров.
Четыре лечебных отделения, реанимация, приемный покой, клинико-диагностическая лаборатория – семь корпусов, объединенных в одно соцветие. Общая площадь помещений – девять тысяч квадратных метров. Открытие третьего по счету ковид-госпиталя в регионе позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи. Об этом сказал в своем видеоприветствии министр здравоохранения России.
В Башкортостане в целом делается много позитивного в сфере здравоохранения. С таких слов начал свое видеообращение к коллегам Дмитрий Хубезов. Председатель комитета Госдумы России по охране здоровья недавно приезжал в республику. Он является одним из тех, кто давал старт строительству двух инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах. Сейчас парламентарий и одновременно врач находится на территории ЛНР, где плечом к плечу с башкирскими хирургами спасает жизни.
В боевитости башкирских врачей и медперсонала сомневаться не приходится. Вот уже два года люди в белых халатах, словно на войне, борются с врагом под названием "коронавирус". В сражении активное участие принимают и власти республики, создавая собственно условия для медиков и строя такие современные клинико-диагностические инфекционные центры.
Ковид-госпиталь в Туймазах – это 50 боксов, десять из них – реанимационные. В штатном режиме больница рассчитана на 50 коек. Предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек, а в случае чрезвычайной ситуации – до 230 мест со стопроцентным подключением к кислороду.
Это система мельцеровских боксов, когда у каждой палаты есть отдельный вход с улицы, санузел и так называемый шлюз для персонала. Это позволяет разделить воздушные среды условно чистого коридора и зоны, где находятся пациенты. Больным вход сюда запрещён.
Строя каждый следующий госпиталь, учитывая предыдущие недостатки, в проект вносились определенные коррективы, отметил Глава республики. По просьбе врачей увеличили реанимационные палаты для размещения большего количества коек. Также убрали под крышу все коммуникации, что позволит в случае необходимости ремонта не отвлекать от работы медицинский персонал.
За 45 рабочих дней. Строителям удалось возвести объект за рекордно короткие сроки. В завершение церемонии открытия инфекционного центра в Туймазах Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий вручили государственные и ведомственные награды строителям и медицинским работникам.