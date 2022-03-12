В Башкортостане открылся еще один инфекционный центр

В Туймазах распахнул свои двери новый клинико-диагностический инфекционный центр. В торжественной церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана. Его построили в рекордно короткие сроки – за 45 рабочих дней – по такому же проекту, как и два уже действующих COVID-госпиталя в селе Зубово Уфимского района и Стерлитамаке. Однако в этот раз с учетом имеющегося опыта строители применили некоторые новшества.

Сначала в центре республики, потом на юге и вот уже на западе региона расцветает еще один курай. Именно форма этого цветка, являющегося одним из основных символов Башкортостана, была взята за основу проекта клинико-диагностических инфекционных центров.

Обращаюсь к медицинскому сообществу. Мы с вами уже два года боремся с этой коварной болезнью. Но мы договорились, что наше здравоохранение выйдет из пандемии ещё более модернизированным и сильным. И у нас это пока получается. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Четыре лечебных отделения, реанимация, приемный покой, клинико-диагностическая лаборатория – семь корпусов, объединенных в одно соцветие. Общая площадь помещений – девять тысяч квадратных метров. Открытие третьего по счету ковид-госпиталя в регионе позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи. Об этом сказал в своем видеоприветствии министр здравоохранения России.

Это пример высочайшего стандарта проектирования подобных медучреждений. В дальнейшем новый корпус будет приспособлен и для лечения других инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных, и станет важным элементом обновленной инфекционной службы. Отдельные слова я хотел бы сказать благодарности руководству региона. Вы делаете все во благо жителей Башкирии. Спасибо Вам большое. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

В Башкортостане в целом делается много позитивного в сфере здравоохранения. С таких слов начал свое видеообращение к коллегам Дмитрий Хубезов. Председатель комитета Госдумы России по охране здоровья недавно приезжал в республику. Он является одним из тех, кто давал старт строительству двух инфекционных госпиталей в Сибае и Туймазах. Сейчас парламентарий и одновременно врач находится на территории ЛНР, где плечом к плечу с башкирскими хирургами спасает жизни.

Стоя в республиканской больнице Луганска, я хочу поблагодарить лично Радия Фаритовича Хабирова и Максима Васильевича Забелина. Уже две группы докторов вы прислали на эту многострадальную землю. Ребята – огонь! Включились в работу, оказывают помощь раненым, пострадавшим в ходе боевых действий, оказывают помощь плановым пациентам. Спасибо за это огромное! Вы – самая боевая республика. Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной Думы России по охране здоровья

В боевитости башкирских врачей и медперсонала сомневаться не приходится. Вот уже два года люди в белых халатах, словно на войне, борются с врагом под названием "коронавирус". В сражении активное участие принимают и власти республики, создавая собственно условия для медиков и строя такие современные клинико-диагностические инфекционные центры.

Открытие госпиталя – очень значимое событие и для республики, и для нашей страны в целом. Многие ваши строительные решения и медицинские технологии используются другими регионами. Ваша медицинская наука и коллективы – на очень высоком счету. В республике успешно реализуют задачу по вакцинации от коронавирусной инфекции. Совместные усилия федеральных и региональных властей позволяют эффективно противостоять новым вызовам. Поддержу слова Главы Башкортостана и выражу уверенность, что строительство всех социальных объектов, в том числе в системе здравоохранения республики, обязательно будет продолжено Андрей Плутницкий, заместитель министра здравоохранения России

Ковид-госпиталь в Туймазах – это 50 боксов, десять из них – реанимационные. В штатном режиме больница рассчитана на 50 коек. Предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек, а в случае чрезвычайной ситуации – до 230 мест со стопроцентным подключением к кислороду.

Это система мельцеровских боксов, когда у каждой палаты есть отдельный вход с улицы, санузел и так называемый шлюз для персонала. Это позволяет разделить воздушные среды условно чистого коридора и зоны, где находятся пациенты. Больным вход сюда запрещён.

Строя каждый следующий госпиталь, учитывая предыдущие недостатки, в проект вносились определенные коррективы, отметил Глава республики. По просьбе врачей увеличили реанимационные палаты для размещения большего количества коек. Также убрали под крышу все коммуникации, что позволит в случае необходимости ремонта не отвлекать от работы медицинский персонал.

Считаю, что проделана очень хорошая работа. Во-первых, быстро, а во-вторых – качественно. Мы выдержали все сроки. За это большое спасибо нашим строителям. Здесь отличное оборудование – КТ, рентген, современный УЗИ- аппарат, которого ещё не было в Туймазинском районе. Это замечательный подарок нашим жителям, чтобы они получали доступную и качественную медицинскую помощь Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан