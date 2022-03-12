В Уфе вручили ключи от новых квартир семьям из аварийного дома

Дождались обещанного жилья. Спустя три года 36 семей из скандально известной девятиэтажки в Сипайлово получили ключи от новых квартир. Их обладателями стали более 84 человек. Поздравить новоселов приехали первые лица города.

Долгожданные ключи от квартиры выпадают из рук новоселов от волнения, ведь они ждали этого момента более трех лет, живя в гостиничных номерах. Архивные кадры 2018 года. Тогда 36 семей были вынуждены переселиться из аварийного дома в апартаменты из Чрезвычайного жилищного фонда. Их подъезд признали опасным для проживания, а Следком возбудил уголовное дело на администрацию города.

Вручал ключи новоселам исполняющий обязанности главы города Ратмир Мавлиев. Более 84 человек сегодня стали обладателями новых квартир. Жильцы отмечают близкое расположение от прежнего места жительства, ведь новостройка находится в нескольких домах от аварийного. Значит, детям не придется вынуждено менять место учебы.

Оперативное возведение многоэтажки стало возможным благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», а также Адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, который, кстати, республика планирует реализовать досрочно, а именно до 2023 года.