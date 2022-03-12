В Башкирии обсудили реализацию масштабных инфраструктурных проектов

Экономический кризис не помешает начавшемуся в республике масштабному инфраструктурному строительству. «Восточный выезд», капитальный ремонт моста в створе улицы Воровского и реализация проекта «Южные ворота». По всем этим объектам уже выделены средства, работа будет продолжаться, несмотря на любые сложности. Об этом заявил министр ведомства Александр Булушев на расширенной коллегии Минтранса республики.
В прошлом году в дорожное строительство и благоустройство привлечены 29 млрд рублей, в том числе порядка 10 млрд рублей из федерального бюджета.
Республика достигла хороших показателей и в части обеспеченности транспортом. В прошлом году «Башавтотранс» приобрёл 220 единиц техники. В этом году в планах у автотранспортного предприятия закупить ещё 77 автобусов большого класса. Покупку новых машин планируют и частные перевозчики. Всё это позволит сохранить рабочие места и продолжить выполнять обязательства по заработной плате.