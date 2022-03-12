В Башкирии обсудили реализацию масштабных инфраструктурных проектов

В этих условиях всё будет продолжено. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из «Росавтодора», из федерального Министерства транспорта. Мы считаем, что все эти проекты будут продолжены в обязательном порядке. Мы не видим пока никаких причин заморозки или каких-либо других причин задержек. Федеральное правительство нас в этих вопросах очень серьёзно поддерживает.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан