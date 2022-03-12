В Башкирии объяснили рост цен на некоторые продукты

Власти Башкирии объяснили рост цен повышенным спросом и прекращением импортных поставок. По информации Росстата, сахар за неделю подорожал на 3,3%.
В Госсобрании Башкирии состоялось заседание рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием республиканского рынка продовольственных товаров. По информации Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан, в настоящее время ведется ежедневный мониторинг цен на 53 вида товаров продовольственной и непродовольственной группы.
Кроме того, российские предприятия перестали закупать сахар за границей и переориентировались на отечественных производителей. Это тоже привело к росту оптовых цен на продукт. Алексей Гусев добавил, что представители Минторга провели встречи с участниками рынка. Торговые предприятия увеличили закупки сахара, чтобы справиться с повышенным спросом.
Власти Башкирии договорились с сахарными заводами о временной приостановке поставок продукции в другие регионы России. Производители сладкого продукта пошли навстречу властям и согласились временно переориентироваться на республиканский рынок. Кроме того, есть случаи недобросовестного поведения участников торговли. Некоторые продавцы завышают цены искусственно. Сведения о таких компаниях передадут в республиканское Управление ФАС.