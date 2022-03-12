В Башкирии объяснили рост цен на некоторые продукты

Власти Башкирии объяснили рост цен повышенным спросом и прекращением импортных поставок. По информации Росстата, сахар за неделю подорожал на 3,3%.

В Госсобрании Башкирии состоялось заседание рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием республиканского рынка продовольственных товаров. По информации Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан, в настоящее время ведется ежедневный мониторинг цен на 53 вида товаров продовольственной и непродовольственной группы.

Кроме того, российские предприятия перестали закупать сахар за границей и переориентировались на отечественных производителей. Это тоже привело к росту оптовых цен на продукт. Алексей Гусев добавил, что представители Минторга провели встречи с участниками рынка. Торговые предприятия увеличили закупки сахара, чтобы справиться с повышенным спросом.