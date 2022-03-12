В Башкирии стартовали ярмарки выходного дня

На ярмарках жители могли приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей. В Уфе торговля развернулась на семи площадках, товар представили фермеры из 34 муниципалитетов Башкортостана. Какая продукция пользовалась особым спросом?
Один из востребованных товаров на ярмарке – мука. Приобрести ее можно было по цене от 180 до 195 рублей за 5 кг. Стоимость продукта зависела от сорта.
И все же пальму первенства по популярности забирает сахар. Очереди почти возле каждой палатки. Уже к полудню было распродано более двух тонн продукта чишминских фермеров. Из-за активного спроса сахар подвозился дополнительно в течение дня. Цена закрепилась на уровне 70 рублей за килограмм.
Приобрести на рынке можно было и мясо, ценник на который остался, как и до нового года. Мед, молочка, рыба и разносолы – товар на столах только местных производителей.
Торговые ряды с башкирской продукцией открылись и в других населенных пунктах республики. Не испугали покупателей пока еще зимние холода. Такой ажиотаж на определенные продукты, безусловно, вызвал колебания их стоимости. По словам регионального министра сельского хозяйства, запасаться впрок нет необходимости.
Только в Уфе организовали более 300 мест для фермеров. Работа ярмарок предусмотрена еженедельно. Приобрести продукцию республиканских сельхозпроизводителей можно будет по выходным на всех крупных торговых площадках.