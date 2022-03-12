В Башкирии стартовали ярмарки выходного дня

На ярмарках жители могли приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей. В Уфе торговля развернулась на семи площадках, товар представили фермеры из 34 муниципалитетов Башкортостана. Какая продукция пользовалась особым спросом?

Один из востребованных товаров на ярмарке – мука. Приобрести ее можно было по цене от 180 до 195 рублей за 5 кг. Стоимость продукта зависела от сорта.

Привезли муку высшего сорта и первого сорта. Привезли масло и рожки. Все собственного производства, все изготовлено у нас. Наталья Тюрина, сотрудник комплекса «Алексеевский»

И все же пальму первенства по популярности забирает сахар. Очереди почти возле каждой палатки. Уже к полудню было распродано более двух тонн продукта чишминских фермеров. Из-за активного спроса сахар подвозился дополнительно в течение дня. Цена закрепилась на уровне 70 рублей за килограмм.

Чишминский сахар у нас, привезли три тонны. Ажиотаж большой. Берут и мешками, и по 20 и 5 кг. Ирина Аминева, сотрудник предприятия «Чишминский элеватор»

Приобрести на рынке можно было и мясо, ценник на который остался, как и до нового года. Мед, молочка, рыба и разносолы – товар на столах только местных производителей.

По поручению Радия Хабирова организовали доступные ярмарки. Совместно с Минсельхозом, администрацией и ТПП организовали торговые ряды. Они бесплатно предоставляются фермерам. Одна из первых задач – снизить ажиотаж. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Торговые ряды с башкирской продукцией открылись и в других населенных пунктах республики. Не испугали покупателей пока еще зимние холода. Такой ажиотаж на определенные продукты, безусловно, вызвал колебания их стоимости. По словам регионального министра сельского хозяйства, запасаться впрок нет необходимости.

Никакого дефицита на продукцию, которые производят башкирские предприятия, не будет. Их достаточно, чтобы обеспечить население республики. Полностью обеспечиваем молочкой, мясом, сахаром и мукой. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан