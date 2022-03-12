Постановку Башоперы «Vita Nuova» показали в Большом театре

Постановка Башкирского театра оперы и балета вошла в шорт-лист 28-й Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» сразу в шести номинациях. Речь об опере «Новая жизнь» (Vita Nuova), которую в рамках фестиваля «Золотая маска» Башкирский театр оперы и балета представил на новой сцене Большого театра России.

Новую жизнь ждали больше 20 лет, а именно ее сценического воплощения. Главная мысль авторов прозвучала со сцены главного театра страны в рамках самой престижной театральной премии.

Мысль Данте – всемогущество любви. Ее восторг, ее отчаяние. Владимир Мартынов, композитор

И пусть между поэтом-философом Данте Алигьери и композитором Владимиром Мартыновым разница в восемь веков, постановщики оперы говорят: актуальность «Новой жизни» вне времени.

Музыка невероятно сложная для выучки и исполнения. Здесь много хроматизмов, атональной музыки. Это не классическая опера, к которой мы привыкли. Но очень красивая. Сейчас как нельзя кстати. Диляра Идрисова, народная артистка Республики Башкортостан

Оперу Данте называют предвестником «Божественной комедии». Это автобиографический сборник, в котором описываются переживания автора после смерти возлюбленной поэта Беатриче. То, как он смог найти в себе силы и научиться жить дальше без любимой женщины. Переложить средневековое произведение языком современной оперы – задача нестандартная и сложная.

Современная опера – это сложность для восприятия, для зрителя, всегда открытие нового музыкального звучания, нового стиля, нового композитора. Это риск для театра. Но Башкирский театр смелый и идет на эти риски. Спасибо. Елизавета Корнеева, режиссер-постановщик

Мировая премьера сценического воплощения состоялась в Башкирском театре оперы и балета еще в марте прошлого года. Сейчас на 28-й Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» постановка претендует на шесть номинаций: лучшие работы дирижера, режиссера, композитора и художника.

Для нас самое главное, что театр участвует в фестивале не первый год. Это не случайность. Театр последовательно развивается, идет вперед и приглашает не самых простых режиссеров, берет не самую простую, а сложную музыку. Желаем успеха, развития, будем сотрудничать. Мария Ревякина, генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска»