Постановку Башоперы «Vita Nuova» показали в Большом театре

Постановка Башкирского театра оперы и балета вошла в шорт-лист 28-й Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» сразу в шести номинациях. Речь об опере «Новая жизнь» (Vita Nuova), которую в рамках фестиваля «Золотая маска» Башкирский театр оперы и балета представил на новой сцене Большого театра России.
Новую жизнь ждали больше 20 лет, а именно ее сценического воплощения. Главная мысль авторов прозвучала со сцены главного театра страны в рамках самой престижной театральной премии.
И пусть между поэтом-философом Данте Алигьери и композитором Владимиром Мартыновым разница в восемь веков, постановщики оперы говорят: актуальность «Новой жизни» вне времени.
Оперу Данте называют предвестником «Божественной комедии». Это автобиографический сборник, в котором описываются переживания автора после смерти возлюбленной поэта Беатриче. То, как он смог найти в себе силы и научиться жить дальше без любимой женщины. Переложить средневековое произведение языком современной оперы – задача нестандартная и сложная.
Мировая премьера сценического воплощения состоялась в Башкирском театре оперы и балета еще в марте прошлого года. Сейчас на 28-й Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» постановка претендует на шесть номинаций: лучшие работы дирижера, режиссера, композитора и художника.
«Новая жизнь» – идея, которая из средневекового Возрождения воплотилось в эпохе российского театрального ренессанса. Региональные столицы сегодня – точки притяжения театралов. В Уфу стоит прилетать как в культурный центр, богатый на уникальные театральные постановки.