В Уфе стартовал финал Кубка России по биатлону

Сложно сказать чего конкретно не хватило. У Антона очень крутая форма на данный момент, и со стрельбой он не справился, но это не помешало ему выиграть. Нужно во всех направлениях развиваться – и в инвентаре, и функционально.

Дмитрий Лазовский, серебряный призер Кубка России по биатлону в спринте /Беларусь/