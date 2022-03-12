В Уфе стартовал финал Кубка России по биатлону

Сегодня в Уфе спринтерской гонкой стартовал финал Кубка России по биатлону. Первыми на гонку вышли мужчины. Башкортостан представляли три спортсмена. Побороться за медали соревнований в этот день представителям республики не удалось.
Антон Бабиков финишировал 23-м. Латыпов с четырьмя промахами следом за ним – 24-м. Лучшим из башкирских биатлонистов стал Александр Бабчин. Он стал 17-м. Вход на спорткомплекс был свободным. Поддерживали спортсменов семьями.
Первые две строчки в итоговом протоколе заняли гости из Белоруссии. Третьим стал россиянин Александр Логинов. У девушек первенствовала Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область. А лучшей из башкирских биатлонисток стала Карина Бахтина. Она 17-я. За пределами первой двадцатки финишировали Мария Дубровская и Екатерина Муралеева. Они показали 27-й и 39-й результат, соответственно.