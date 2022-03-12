ФК «Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» прервал серию поражений в домашней игре против «Нижнего Новгорода». Первый тайм прошёл практически без голевых моментов, а во втором команды могли несколько раз открыть счёт. Ближе к этому была «Уфа», но после ударов Гамида Агаларова и Филипп Мрзляка «Нижний Новгород» выручал вратарь.