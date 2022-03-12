ФК «Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» прервал серию поражений в домашней игре против «Нижнего Новгорода». Первый тайм прошёл практически без голевых моментов, а во втором команды могли несколько раз открыть счёт. Ближе к этому была «Уфа», но после ударов Гамида Агаларова и Филипп Мрзляка «Нижний Новгород» выручал вратарь.
В самом конце встречи «Уфа» могла претендовать на пенальти. Но арбитр после просмотра видеоповтора усмотрел нарушение со стороны игрока «Уфы» Дмитрия Кабутова, показав футболисту вторую желтую карточку. Итог встречи – 0:0. «Уфа» остаётся на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч горожане также сыграют дома. 20 марта подопечные Алексея Стукалова встретятся с «Краснодаром».