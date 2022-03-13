В Башкирии при пожаре погиб 27-летний парень

Сегодня, 13 марта, глубокой ночью в Караидельском районе произошёл пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.
Пожар зафиксирован в деревне Старый Акбуляк. На улице Школьной огнём охватило бревенчатый дом и переднюю часть недостроенного дома рядом. Очевидцы с соседнего участка успели эвакуировать до приезда спасателей 66-летнего мужчину. Его экстренно госпитализировали с ожогами лица, головы, кистей II-III степени. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тело 27-летнего парня. Ему помочь, к сожалению, не успели. Причину пожара предстоит выяснить.
Фото: МЧС по РБ.