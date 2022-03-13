Что федеральные эксперты сказали про открытие госпиталя в Башкирии

12 марта в Туймазах открылся третий новый антикоронавирусный центр. Два первых ковид-госпиталя были открыты в Уфе и Стерлитамаке. Медицинский центр в Туймазах возвели за рекордно короткое время – строители начали работу 30 декабря 2021 года. Госпиталь примет первых пациентов уже через неделю.
Что сказали о создании нового госпиталя эксперты России, сообщает ИА «Башинформ».
Не так давно мы вместе давали старт началу строительства двух инфекционных госпиталей. И вот в Туймазах он уже вводится в строй. В Башкортостане в целом делается очень много позитивного в сфере здравоохранения. Сегодня я выхожу на связь из республиканской больницы в Луганске и хочу поблагодарить Главу Башкортостана и руководство Минздрава за практическую помощь ЛНР в виде двух медицинских бригад. Ребята – огонь, сразу включились в работу, оказывают неоценимую помощь в лечении плановых больных и раненых бойцов. Мы вместе работаем, вы самая боевая республика.Дмитрий Хубезов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Это уже третий ковид–госпиталь, построенный в рекордные сроки в период пандемии. Его открытие позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи, быть готовым к новым вызовам. Мы ведем борьбу с COVID–19 уже два года и хорошо знаем, насколько важный вклад вносят в нее открытие современных, специализированных медучреждений в наших регионах. Ваши госпитали - пример высочайшего стандарта проектирования подобных медучреждений. В дальнейшем новая больница станет важным элементом обновленной инфекционной службы. Кроме того, центр позволит уже сегодня разгрузить медучреждения неинфекционного профиля и обеспечить доступность всех видов лечения. Отдельные слова благодарности руководству региона, вы делаете все во благо жителей Башкирии. Спасибо вам большое.Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Медицинские работники будут трудиться в достойных условиях, с хорошей медицинской техникой, надёжной системой защиты в том числе при работе с особо опасным вирусом. Мы видим, что для медицины в республике все делается не формально, а с душой.Андрей Плутницкий, заместитель министра здравоохранения России
Это третий такой госпиталь в республике. На очереди – четвёртый в Сибае, который мы откроем через две-три недели. Тем самым мы создаём развёрнутую системы защиты от всевозможных инфекций и т.д. Пандемии приходят и уходят. Когда коронавирус уйдёт, этот госпиталь будет хорошей многопрофильной больницей, оснащённой современной техникой. Это в целом укрепление системы здравоохранения республики. И для нас это очень важно.Радий Хабиров, глава Башкирии
В современном мире из-за большого количества серьёзных вызовов очень важно быстро строить медицинские учреждения. Они должны появляться мгновенно — за два-три месяца. Потому что за два-три года можно получить большое количество печальных последствий и ненужных жертв. С другой стороны, сильно меняется медицинское оборудование, подходы к лечению. Через четыре-пять лет они могут быть совсем другими. Поэтому быстровозводимые госпитали дают возможность в будущем оперативно их переоснастить, переоборудовать или даже перестроить, если будет такая необходимость.Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии