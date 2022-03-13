Что федеральные эксперты сказали про открытие госпиталя в Башкирии

Это уже третий ковид–госпиталь, построенный в рекордные сроки в период пандемии. Его открытие позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи, быть готовым к новым вызовам. Мы ведем борьбу с COVID–19 уже два года и хорошо знаем, насколько важный вклад вносят в нее открытие современных, специализированных медучреждений в наших регионах. Ваши госпитали - пример высочайшего стандарта проектирования подобных медучреждений. В дальнейшем новая больница станет важным элементом обновленной инфекционной службы. Кроме того, центр позволит уже сегодня разгрузить медучреждения неинфекционного профиля и обеспечить доступность всех видов лечения. Отдельные слова благодарности руководству региона, вы делаете все во благо жителей Башкирии. Спасибо вам большое.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России