Грозит ли Башкирии дефицит продуктов из-за санкций

Куда делся сахар и как жить без гамбургеров? Если обобщить, то вот, пожалуй, одни из основных вопросов, которые были в продовольственной повестке недели. Наряду с гречкой жители республики неожиданно начали скупать сахар, который в некоторых магазинах исчез с полок. Сумасшедшие очереди были и в ресторанах быстрого питания, заявивших о своем скором закрытии. Впрочем, власти сразу заявили, что без фастфуда жители точно не останутся, как и без продуктов. И не нужно создавать искусственный ажиотаж, который зачастую провоцируют сами посетители магазинов.

Вот уж кому сейчас несладко, так это работникам продовольственных складов. За последнюю неделю нагрузка увеличилась многократно, так что на смену пришлось вызывать дополнительных сотрудников. Ведь поставок только сахара стало больше почти в четыре раза. Даже цех, где ведут расфасовку готового продукта, перевели на круглосуточный режим работы.

Быстро уже традиционно раскупается гречка, а также рис, чай, консервы и многие другие продукты. При этом дефицита у поставщиков не наблюдается. А вот искусственно созданный ажиотаж, говорят специалисты, только подстегивает рост цен на прилавках.

Товары в большей степени отечественные: сахар – Раевские, гречка – Алтай, рис – Краснодарский край. Думаю, большого повышения цен на эту продукцию не будет, создавать ажиотаж и сметать прилавки не нужно. Рустем Асфандияров, начальник производственно-складского комплекса ООО «Торгмастер»

Отчасти рост цен на сахар спровоцировали и предприятия, которые прежде брали этот продукт у зарубежных поставщиков, а после санкций резко переориентировались на отечественных производителей. Чтобы стабилизировать рынок, власти договорились с сахарными заводами о временной приостановке поставок в другие регионы. Ну а для жителей по всей республике организовали ярмарки выходного дня, где можно было закупить все необходимые продукты по приемлемым ценам и в нужных объемах. Лидеров продаж, к слову, оказался все тот же сахар.

Еще один популярный товар – мука, которую продавали от 180 рублей за 5 килограмм. Мясо осталось на уровне прошлогодних цен. Люди активно покупали молочную продукцию, мед и крупы.

Все же основные продукты из потребительной корзины – не экзотика. И с прилавков, несмотря на любые санкции, они точно не исчезнут, говорят чиновники.

Никакого дефицита на продукцию, которую производят башкирские предприятия, не будет. Их достаточно, чтобы обеспечить население республики. Полностью обеспечиваем молочкой, мясом, сахаром и мукой. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Сложнее ситуация с зарубежными компаниями, которые действительно обещают уйти. Речь о ресторанах быстрого питания, новость о закрытии которых также вызвала небывалый ажиотаж из клиентов. Впрочем, как говорится, свято место пусто не бывает. Республиканские сети уже готовы занять место уходящих "американцев". Тем более, что многие давно производят схожую продукцию.

Если мы говорим про курицу, это Турбаслы, про мясо – это Мелеузовский завод. Если мучная продукция, то полностью нашего производство. Соус, овощи и булка – больше ничего в бургере нет. Ничего сверхсложного, что делает «Макдоналдс», я не вижу. Дмитрий Вильданов, руководитель сети «Папа-гриль»

Больше всего уныние любителей фастфуда не разделяют диетологи. Все-таки теперь есть шанс переориентироваться на более здоровую пищу.

Вчера был у диетолога на приеме, зашла речь о бургерах, он говорит: я тебе как врач могу сказать, что ничего вредного в них нет, но и ничего полезного в них тоже нет. Это просто еда, которой можно быстро насытиться, но никакой пользы для организма не получишь. Очень много углеводов, которые нужно сжигать. Ренат Хилажев, управляющий партнер кафе «Радость есть»