Грозит ли Башкирии дефицит продуктов из-за санкций

Куда делся сахар и как жить без гамбургеров? Если обобщить, то вот, пожалуй, одни из основных вопросов, которые были в продовольственной повестке недели. Наряду с гречкой жители республики неожиданно начали скупать сахар, который в некоторых магазинах исчез с полок. Сумасшедшие очереди были и в ресторанах быстрого питания, заявивших о своем скором закрытии. Впрочем, власти сразу заявили, что без фастфуда жители точно не останутся, как и без продуктов. И не нужно создавать искусственный ажиотаж, который зачастую провоцируют сами посетители магазинов.
Вот уж кому сейчас несладко, так это работникам продовольственных складов. За последнюю неделю нагрузка увеличилась многократно, так что на смену пришлось вызывать дополнительных сотрудников. Ведь поставок только сахара стало больше почти в четыре раза. Даже цех, где ведут расфасовку готового продукта, перевели на круглосуточный режим работы.
Быстро уже традиционно раскупается гречка, а также рис, чай, консервы и многие другие продукты. При этом дефицита у поставщиков не наблюдается. А вот искусственно созданный ажиотаж, говорят специалисты, только подстегивает рост цен на прилавках.
Отчасти рост цен на сахар спровоцировали и предприятия, которые прежде брали этот продукт у зарубежных поставщиков, а после санкций резко переориентировались на отечественных производителей. Чтобы стабилизировать рынок, власти договорились с сахарными заводами о временной приостановке поставок в другие регионы. Ну а для жителей по всей республике организовали ярмарки выходного дня, где можно было закупить все необходимые продукты по приемлемым ценам и в нужных объемах. Лидеров продаж, к слову, оказался все тот же сахар.
Еще один популярный товар – мука, которую продавали от 180 рублей за 5 килограмм. Мясо осталось на уровне прошлогодних цен. Люди активно покупали молочную продукцию, мед и крупы.
Все же основные продукты из потребительной корзины – не экзотика. И с прилавков, несмотря на любые санкции, они точно не исчезнут, говорят чиновники.
Сложнее ситуация с зарубежными компаниями, которые действительно обещают уйти. Речь о ресторанах быстрого питания, новость о закрытии которых также вызвала небывалый ажиотаж из клиентов. Впрочем, как говорится, свято место пусто не бывает. Республиканские сети уже готовы занять место уходящих "американцев". Тем более, что многие давно производят схожую продукцию.
Больше всего уныние любителей фастфуда не разделяют диетологи. Все-таки теперь есть шанс переориентироваться на более здоровую пищу.
В условиях нарастания санкционного давления в правительстве уже подготовил пакет антикризисных мер, которые должны помочь предприятиям не просто оставаться на плаву, но и развиваться. Власти обещают контролировать цены на рынке и намерены обеспечить импортозамещение за счет внутренних ресурсов. Новые вызовы это и новые возможности.