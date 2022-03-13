Жителям Донбасса доставили 75 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана

В чём сейчас нуждаются жители освобожденных территорий и чем так дорог город Красный Луч народу Башкортостана? О тех, кто защищал и защищает ДНР и ЛНР – в специальном репортаже «Небо Донбасса».

Посмотрите, какое мирное небо у нас над головами. На Донбассе такого не видели уже восемь лет. А порядка трех тысяч мирных жителей, к сожалению, уже не увидят никогда. Они стали жертвами обстрелов вооруженных сил Украины и национальных батальонов. С 2014 года деревни и города Луганской и Донецкой народных республик регулярно подвергались массированным артобстрелам и ударам авиации. И лишь после того, как ЛНР и ДНР признала Россия, началась специальная военная операция, ВСУ отступили. Жители нашей страны снова пришли на помощь Донбассу. Караваны с гуманитарной помощью едут в Луганск и Донецк из каждого региона, в том числе и из Башкортостана.

Продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, товары для детей, строительные материалы, даже электрогенераторы и пожарные шланги – жители Башкортостана собрали для Донбасса 75 тонн гуманитарной помощи. Проводить колонну приехал Глава Башкортостана. Пока Радий Хабиров общался с водителями, волонтёры продолжали загружать фуры. Люди привозили вещи даже после окончания сбора, прямо на площадь перед Конгресс-холлом. Каждый хотел внести посильную помощь.

Я всегда говорю, что жители Донбасса для нас – родные люди. Мы уже не первый год им помогаем, не первый год к ним ездим. И в самые трагические моменты мы были рядом с ними. У них сейчас есть надежда, что все ужасы, связанные с этими 8 годами, прекратятся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Впереди у гуманитарного конвоя более двух тысяч километров пути. Чтобы преодолеть его быстрее, башкирские фуры вплоть до Ростовской области сопровождали инспекторы республиканского ГИБДД, МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Сказать, что дорога была непростой, значит, не сказать ничего. Ночью автоколонна попала под ледяной дождь, утром на границе Самарской и Саратовской областей началась снежная метель. Выручала рация дальнобойщиков. Узнав, что везем гуманитарную помощь на Донбасс, другие водители старались пропускать колонну.

Колонна с гуманитарной помощью от жителей Башкортостана жителям Донецкой и Луганской народных республик продолжает своё движение. Мы подъезжаем к Волгограду, до которого остается порядка 200 километров. Ну а до границы России – 800 километров. Добраться туда участники гуманитарной миссии планируют уже ближе к ночи.

Благополучно доехав до Ростова-на-Дону, нам пришлось подождать колонну МЧС с гуманитарной помощью из других регионов страны. Только Башкортостану разрешили лично довезти груз до адресатов в Донецке и Луганске. На границе караван насчитывал уже более 50 грузовиков. После проверки документов, въезжаем на территорию ДНР. И сразу же видим, что пришлось пережить мирным жителям за последние годы.

Один из самых первых населенных пунктов после границы России и Донецкой народной республики – село Марьинка. Некоторые дома тут разрушены окончательно, восстановлению они не подлежат.

Разрушены не только деревни, но и города. Однако жизнь не прекращается. На въезде в Енакиево развивается российский триколор. На въезде в город воинской славы Дебальцево – флаг Донецкой народной республики. Едем практически по линии разграничения. На блокпостах – армия ДНР. Небо патрулируют истребители. По рации звучит команда срочно ускориться. По гуманитарной колонне на открытой местности могут нанести удар.

От уфимского Конгресс-холла «Торатау» до склада в Луганске водители практически не выходили из кабины. Дорога заняла чуть больше двух дней. По лицам шофёров видно, что они устали. Но словно не замечают этого.

Увиденное меня шокировало. По телевизору это одно, а в реальности совсем другое. Намного страшнее. Я даже не представляю, что испытывали жители во время таких обстрелов. Ильнар Камалтдинов, Дальнобойщик

Разгружать гуманитарный караван помогают местные сотрудники МЧС. Работа растягивается на несколько часов. Торопятся. Фуры нужно вывезти обратно в Россию до наступления темноты.

Весь гуманитарный груз, собранный жителями Башкортостана для жителей Донбасса, благополучно добрался до места назначения, за два дня преодолев 2 300 километров. Электрогенераторы, постельные принадлежности, верхняя одежда для взрослых и детей, продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты и гигиены. До склада в Луганске также дошла и коробка от воспитанников детского сада «Сулпылар» из города Сибай. Сюда же они прикрепили открытку, на которой написали, что они вместе и помочь может каждый. После сортировки гуманитарный груз распределят среди тех жителей, кто нуждается в нём больше всего.

Делегацию Башкортостана пригласили в администрацию главы ЛНР, чтобы выразить слова благодарности. Это уже далеко не первый гуманитарный конвой, прибывший в Луганск по инициативе Радия Хабирова.

Самое главное – наша дружба. Это то, что мы всегда понимаем друг друга. Это наши исторические корни, которые мы никогда не забудем. Это тот патриотизм, который сейчас есть и на нашей земле, и на вашей. Вот это самое главное. Мы благодарны, искреннее благодарны народу. Тем кто это собрал, кто не пожалел, кто довёз. Ольга Бас, руководитель администрации главы Луганской народной республики

Огромная благодарность народу Башкортостана, руководству в лице Радия Фаритовича Хабирова. Мы хотим и ведем работу так, чтобы наши дети знали, понимали и ценили дружбу между народами всех национальностей большого Советского Союза. Происходящее в течение восьми лет на Украина – большая трагедия. Зинаида Наден, депутат народного совета Луганской народной республики

Ещё две фуры с гуманитарным грузом приехали в Донецк. В ДНР они прибыли также в составе гумконвоя МЧС России. Башкирские автопоезда привезли продукты питания республиканских производителей: муку, сахар, растительное масло, мясные консервы, бакалею. В коробках и пакетах – тёплые вещи, продукты питания, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены. Есть и детское питание. По наклейкам на бортах местные жители сразу могли понять, откуда прибыла помощь. И это далеко не последний рейс из Башкортостана.

Народ идёт. У нас тоже есть такая же логистика, мы уже формируем следующий конвой. Потому что не все материалы и товары поместились в наши машины. Они под завязку заполнены. Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан - министр Республики Башкортостан

На момент подготовки этого репортажа мы связались с Главой ДНР. Денис Пушилин подтвердил: раздача гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики уже началась.

Раздача уже идёт. У нас концентрируется гуманитарная помощь на базе МЧС, а дальше уже по мере необходимости формируются наборы из расчёта на одного человека на месяц. Эти наборы распределяются по тем населенным пунктам, которые освобождены, а также тем людям, кто в этом нуждается в первую очередь. С Башкортостаном нас связывают хорошие отношения, Радий Фаритович является другом республики и моим другом. Он приезжал и в другие периоды. Он поддерживал нашу республику, как и Луганскую. И здесь связи, которые установились, достаточно прочные. Поэтому мы ещё раз благодарим и народ Башкирии, и руководство. У нас есть общая история. Я говорю про Великую Отечественную войну, отношение Радия Фаритовича к генералу Шаймуратову. Для нас это очень важно. Потому что генерал Шаймуратов освобождал Донбасс, он здесь героически погиб. Уже позже, при Российской Федерации, был награжден званием Героя России. В этом, конечно, тоже в значимой мере заслуга Радия Фаритовича. Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики

В ожидании безопасного коридора на границе России и Луганской народной республики стоял ещё один грузовик из Башкортостана. Нам пришлось дожидаться его в столице ЛНР. Ночью эхом раздавались разрывы снарядов. А утром 7 марта город подвергся ракетному обстрелу. От мощного взрыва и разрушений луганчан спасли силы противовоздушной обороны.

Ночью силы ПВО сбили над городом тактическую ракету Точка У. Её осколки упали на территорию нефтяной базы, которая находится буквально в паре километрах от того склада, куда накануне мы привезли гуманитарный груз от жителей Башкортостана жителям ЛНР. Спасатели продолжают тушить возгорание.

На третий день предоставили безопасный коридор для очередной колонны с гуманитарным грузом. Выезжаем встречать наш грузовик на пункт пропуска. Дорога показалась нам знакомой, хотя мы здесь впервые. И лишь после рассказа нашего водителя стало понятно, где уже видели эти пейзажи. Именно здесь погибли наши коллеги с ВГТРК Игорь Корнелюк и Сергей Волошин 17 июня 2014 года, снимая свой последний репортаж.

Помощь привозили. Пацаны стоят голодные. Мы с другом скинулись деньгами. Поехали в магазин, купили воду, кефир, колбасу, хлеб, сигареты, отвезли им на передовую. Как раз приехали, сидели возле машины. И начался обстрел, когда мирные жители выходили. И корреспонденты там были. Когда начался обстрел, мы успели уехать, но мирные жители с корреспондентами нет. Артур, житель Луганской народной республики

Мы находимся на автомобильной дороге, которая соединяет пропускной пункт Изварино и город Луганск. С минуты на минуту здесь должна пройти колонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В составе гуманитарного конвоя едет ещё один автомобиль с помощью для жителей города Красный Луч. Её специально собрали жители нашей республики.

Основная колонна МЧС направилась в Луганск, ну а мы сопровождаем гуманитарный груз из Башкортостана до Красного Луча. От границы до этого города более 100 километров пути. Некоторые мосты взорваны, поэтому приходится искать пути объезда. И вот спустя два часа добираемся до пункта назначения.

Гуманитарную помощь в Красный луч собрали по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Именно рядом с этим городом легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова в годы Великой Отечественной войны сражалась с фашистами.

Жителям Башкортостана, руководству Башкортостана передаем большое спасибо и низкий поклон за помощь, которую вы оказываете нам в эти тяжелые дни, в эти тяжелые часы. Не бросаете нас. Расстояние очень существенное – 2500 километров. И найти в себе силы, найти в себе желание поехать и поддержать нас дорогого стоит. Ещё раз низкий поклон и большое спасибо. Сергей Рыбальченко, глава администрации г. Красный Луч

Более 5 тонн продуктов питания, медикаментов, строительных материалов, товаров для детей. Всё это аккуратно складируют, чтобы потом передать горожанам.

О Минигали Шаймуратове знает и каждый житель города Петровское. Здесь именем комдива названа средняя школа, установлен бюст генерала, открыт музей. Чтят не только героев Великой Отечественной войны, но и нынешних защитников Донбасса. На гранитных табличках высечены имена погибших выпускников. К сожалению, 8 марта этот список пополнился. На поле боя оборвалась жизнь 33-летнего Сергея Сапунова, который тоже окончил школу имени Шаймуратова, с 2014 года защищал родную землю. Так же, как защищали её башкирские кавалеристы в годы Великой Отечественной войны.