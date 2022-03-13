Жителям Донбасса доставили 75 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана

В чём сейчас нуждаются жители освобожденных территорий и чем так дорог город Красный Луч народу Башкортостана? О тех, кто защищал и защищает ДНР и ЛНР – в специальном репортаже «Небо Донбасса».
Посмотрите, какое мирное небо у нас над головами. На Донбассе такого не видели уже восемь лет. А порядка трех тысяч мирных жителей, к сожалению, уже не увидят никогда. Они стали жертвами обстрелов вооруженных сил Украины и национальных батальонов. С 2014 года деревни и города Луганской и Донецкой народных республик регулярно подвергались массированным артобстрелам и ударам авиации. И лишь после того, как ЛНР и ДНР признала Россия, началась специальная военная операция, ВСУ отступили. Жители нашей страны снова пришли на помощь Донбассу. Караваны с гуманитарной помощью едут в Луганск и Донецк из каждого региона, в том числе и из Башкортостана.
Продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, товары для детей, строительные материалы, даже электрогенераторы и пожарные шланги – жители Башкортостана собрали для Донбасса 75 тонн гуманитарной помощи. Проводить колонну приехал Глава Башкортостана. Пока Радий Хабиров общался с водителями, волонтёры продолжали загружать фуры. Люди привозили вещи даже после окончания сбора, прямо на площадь перед Конгресс-холлом. Каждый хотел внести посильную помощь.
Впереди у гуманитарного конвоя более двух тысяч километров пути. Чтобы преодолеть его быстрее, башкирские фуры вплоть до Ростовской области сопровождали инспекторы республиканского ГИБДД, МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Сказать, что дорога была непростой, значит, не сказать ничего. Ночью автоколонна попала под ледяной дождь, утром на границе Самарской и Саратовской областей началась снежная метель. Выручала рация дальнобойщиков. Узнав, что везем гуманитарную помощь на Донбасс, другие водители старались пропускать колонну.
Колонна с гуманитарной помощью от жителей Башкортостана жителям Донецкой и Луганской народных республик продолжает своё движение. Мы подъезжаем к Волгограду, до которого остается порядка 200 километров. Ну а до границы России – 800 километров. Добраться туда участники гуманитарной миссии планируют уже ближе к ночи.
Благополучно доехав до Ростова-на-Дону, нам пришлось подождать колонну МЧС с гуманитарной помощью из других регионов страны. Только Башкортостану разрешили лично довезти груз до адресатов в Донецке и Луганске. На границе караван насчитывал уже более 50 грузовиков. После проверки документов, въезжаем на территорию ДНР. И сразу же видим, что пришлось пережить мирным жителям за последние годы.
Один из самых первых населенных пунктов после границы России и Донецкой народной республики – село Марьинка. Некоторые дома тут разрушены окончательно, восстановлению они не подлежат.
Разрушены не только деревни, но и города. Однако жизнь не прекращается. На въезде в Енакиево развивается российский триколор. На въезде в город воинской славы Дебальцево – флаг Донецкой народной республики. Едем практически по линии разграничения. На блокпостах – армия ДНР. Небо патрулируют истребители. По рации звучит команда срочно ускориться. По гуманитарной колонне на открытой местности могут нанести удар.
От уфимского Конгресс-холла «Торатау» до склада в Луганске водители практически не выходили из кабины. Дорога заняла чуть больше двух дней. По лицам шофёров видно, что они устали. Но словно не замечают этого.
Разгружать гуманитарный караван помогают местные сотрудники МЧС. Работа растягивается на несколько часов. Торопятся. Фуры нужно вывезти обратно в Россию до наступления темноты.
Весь гуманитарный груз, собранный жителями Башкортостана для жителей Донбасса, благополучно добрался до места назначения, за два дня преодолев 2 300 километров. Электрогенераторы, постельные принадлежности, верхняя одежда для взрослых и детей, продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты и гигиены. До склада в Луганске также дошла и коробка от воспитанников детского сада «Сулпылар» из города Сибай. Сюда же они прикрепили открытку, на которой написали, что они вместе и помочь может каждый. После сортировки гуманитарный груз распределят среди тех жителей, кто нуждается в нём больше всего.
Делегацию Башкортостана пригласили в администрацию главы ЛНР, чтобы выразить слова благодарности. Это уже далеко не первый гуманитарный конвой, прибывший в Луганск по инициативе Радия Хабирова.
Ещё две фуры с гуманитарным грузом приехали в Донецк. В ДНР они прибыли также в составе гумконвоя МЧС России. Башкирские автопоезда привезли продукты питания республиканских производителей: муку, сахар, растительное масло, мясные консервы, бакалею. В коробках и пакетах – тёплые вещи, продукты питания, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены. Есть и детское питание. По наклейкам на бортах местные жители сразу могли понять, откуда прибыла помощь. И это далеко не последний рейс из Башкортостана.
На момент подготовки этого репортажа мы связались с Главой ДНР. Денис Пушилин подтвердил: раздача гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики уже началась.
В ожидании безопасного коридора на границе России и Луганской народной республики стоял ещё один грузовик из Башкортостана. Нам пришлось дожидаться его в столице ЛНР. Ночью эхом раздавались разрывы снарядов. А утром 7 марта город подвергся ракетному обстрелу. От мощного взрыва и разрушений луганчан спасли силы противовоздушной обороны.
Ночью силы ПВО сбили над городом тактическую ракету Точка У. Её осколки упали на территорию нефтяной базы, которая находится буквально в паре километрах от того склада, куда накануне мы привезли гуманитарный груз от жителей Башкортостана жителям ЛНР. Спасатели продолжают тушить возгорание.
На третий день предоставили безопасный коридор для очередной колонны с гуманитарным грузом. Выезжаем встречать наш грузовик на пункт пропуска. Дорога показалась нам знакомой, хотя мы здесь впервые. И лишь после рассказа нашего водителя стало понятно, где уже видели эти пейзажи. Именно здесь погибли наши коллеги с ВГТРК Игорь Корнелюк и Сергей Волошин 17 июня 2014 года, снимая свой последний репортаж.
Мы находимся на автомобильной дороге, которая соединяет пропускной пункт Изварино и город Луганск. С минуты на минуту здесь должна пройти колонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В составе гуманитарного конвоя едет ещё один автомобиль с помощью для жителей города Красный Луч. Её специально собрали жители нашей республики.
Основная колонна МЧС направилась в Луганск, ну а мы сопровождаем гуманитарный груз из Башкортостана до Красного Луча. От границы до этого города более 100 километров пути. Некоторые мосты взорваны, поэтому приходится искать пути объезда. И вот спустя два часа добираемся до пункта назначения.
Гуманитарную помощь в Красный луч собрали по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова. Именно рядом с этим городом легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова в годы Великой Отечественной войны сражалась с фашистами.
Более 5 тонн продуктов питания, медикаментов, строительных материалов, товаров для детей. Всё это аккуратно складируют, чтобы потом передать горожанам.
О Минигали Шаймуратове знает и каждый житель города Петровское. Здесь именем комдива названа средняя школа, установлен бюст генерала, открыт музей. Чтят не только героев Великой Отечественной войны, но и нынешних защитников Донбасса. На гранитных табличках высечены имена погибших выпускников. К сожалению, 8 марта этот список пополнился. На поле боя оборвалась жизнь 33-летнего Сергея Сапунова, который тоже окончил школу имени Шаймуратова, с 2014 года защищал родную землю. Так же, как защищали её башкирские кавалеристы в годы Великой Отечественной войны.
Гуманитарная миссия Башкортостана завершилась на месте гибели командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя Россия Минигали Мингазовича Шаймуратова. Ценой своей жизни он и его воины защищали эти земли от немецких захватчиков. Спустя почти 80 лет со дня смерти комдива Башкортостан вновь пришёл на помощь Донбассу. Чтобы над его жителями солнце снова светило на мирном небе.