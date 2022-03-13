В Уфе временно ограничат движение большегрузного транспорта

На въездах в башкирскую столице установят дорожные знаки и таблички с дополнительной информацией. Движение транспортных средств с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет осуществляться при получении специального разрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда. Размер оплаты зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута.