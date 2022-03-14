В Башкирии вновь можно будет вернуть деньги за отдых

С 15 марта снова можно будет вернуть деньги за отдых. Стартует новый этап программы, он продлится до 1 мая.

Оплатить поездку нужно картой «Мир» на странице проекта на сайте выбранного туроператора (или уполномоченного туроператором агентства), отеля или агрегатора-участника. В Уфе обсудили итоги и планы внутреннего туризма в регионе. Так, по оперативным данным «Сбербанка», на путешествия по Башкортостану в 2021 году люди потратили почти 11,5 млрд рублей. В общей сложности состоялось более 5 млн поездок.