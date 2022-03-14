В Башкирии жители Благовещенска хотят построить детские площадки по ППМИ

Благовещенск включился в ППМИ. Выразить свою инициативу решили жители микрорайона Надежда. Главное желание сельчан – построить детскую и спортивную площадки.

Пока единственное развлечение для местной детворы – небольшой и необлагороженный пустырь с горками. Участие в программе поддержки местных инициатив для жителей микрорайона уже давно стало доброй традицией.