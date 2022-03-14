Жители Башкирии погибли при несчастном случае в Нижегородской области

На территории Нижегородской области зафиксировали смертельную аварию. Среди пострадавших – уроженцы Башкирии.
3 марта около шести часов вечера на 15 км объездной дороги Кстова сотрудники нефтяной компании на «УАЗе» попали в аварию. Автомобиль рабочих занесло на снежной дороге – они столкнулись с встречным «Вольво».
В аварии погиб 31-летний электрогазосварщик и 45-летний монтажник. Пострадали 33-летний и 57-летний электромонтажники – их экстренно госпитализировали. Известно, что рабочие ехали в сторону арендуемого жилья после трудового дня. Подробности случившегося выясняются.