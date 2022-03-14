В Башкирии без вести пропали трое мальчиков

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков. В Стерлитамаке без вести пропали трое мальчиков. 13 марта дети ушли в неизвестном направлении, и до сих пор их местоположение остается неизвестным.
Разыскиваются:
16-летний Даниил П. Приметы: рост 154 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза тёмные. Был одет в чёрную шапку, серую удлинённую куртку, серые джинсы, чёрные ботинки.
13-летний Владимир Г. Приметы: рост 142 см, телосложение худощавое, волосы светлые. Был одет в чёрную шапку, бежевую куртку с меховым капюшоном, синие джинсы, чёрные ботинки.
7-летний Рамазан Г. Приметы: рост 122 см, телосложение худощавое, волосы тёмные, короткие, глаза карие. Был одет в серую шапку, голубую куртку, джинсы синие, ботинки серые.
UPD: все трое пропавших найдены! Подробности инцидента уточняются.