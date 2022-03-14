В Башкирии может появиться региональный госэкзамен по родным языкам

Мы уже обсудили наш законопроект с учеными и депутатами из 10 других республик. Их парламенты готовы содействовать в продвижении нашей инициативы. Подчеркну, что наш законопроект не ущемляет права тех детей, которые не хотят учить родные языки, об обязательности речи не идет.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан