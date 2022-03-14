В Башкирии может появиться региональный госэкзамен по родным языкам

В Госсобрании предложили изменить федеральный закон об образовании. Депутаты Курултая планируют внести в Госдуму инициативу, которая касается изучения родного языка и родной литературы в школах.
Законопроект предполагает расширение условий для изучения этих предметов детьми, у которых есть такая потребность. Учащиеся смогут не только выбирать образовательные программы этнокультурной направленности, но и изучать родной язык и литературу на протяжении всего обучения в школе.
Кроме того, депутаты предлагают изменить формат итоговой аттестации по родному языку и литературе. В частности, проводить региональный государственный экзамен, а его результаты учитывать при зачислении в вуз на профильные образовательные программы по подготовке учителей и других специалистов, которым нужны знания родного языка и литературы.