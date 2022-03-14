Жители нескольких сёл в Башкирии поддержали идею «сухого закона»

В пяти сёлах Башкирии могут ввести «сухой закон». Жители населенных пунктов такую идею поддержали.

Фото №1 - Жители нескольких сёл в Башкирии поддержали идею «сухого закона»

В частности, «сухой закон» на постоянной основе может быть введён в деревнях Верхнемурсаляево, Худайбердино и Салихово Кугарчинского района, а также в сёлах Якшимбетово и Якутово Куюргазинского района.

Коллективное решение сельчан можно притворить в жизнь через принятие республиканского закона. Документ должен получить положительное заключение правительства Башкирии, а также должен пройти оценку регулирующего воздействия.

В настоящее время разработанные законопроекты по локальному запрету на продажу спиртного находятся в правительстве республике.

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