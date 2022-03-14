В Башкирии за сутки выявили 1,7 тысячу зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает активно следить за эпидемиологической ситуацией в России.
Так, в Башкирии за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 25%. За последние сутки зарегистрировали 1702 заболевших (262 323), выздоровели – 1805 (227 800), скончались – 5 (5397). Госпитализирован 21 заболевший.
В России за сутки коронавирус выявили у 41 055 человек (17 376 241), выздоровели – 105 243 (15 585 650), скончались – 533 (361 344). Госпитализировано было 2712 пациентов.