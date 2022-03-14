Прокуратура Башкирии приняла меры по факту падения наледи на 5-летнего ребёнка

Прокуратура Башкирии провела проверку по факту падения наледи на 5-летнего ребёнка в Уфе. Ранее о случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях и ряд СМИ.

Напомним, 10 марта у дома по улице Кольцевой с крыши упала наледь на 5-летнего ребёнка и его родителей. Пострадал лишь малыш. Ему потребовалась госпитализация — пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение больницы №17.

Прокуратура выяснила, что несчастный случай произошёл из-за ненадлежащей уборки управляющей компании. Также прокуроры контролируют ход расследования уголовного дела по факту произошедшего.