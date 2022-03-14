В Уфе огнём охватило квартиру в многоэтажке

Сегодня, 14 марта, в Уфе зафиксирован крупный пожар в многоэтажном доме. Инцидент произошёл в высотке по улице Первомайской.

Как сообщает пресс-служба МЧС столицы, огнём охватило квартиру на третьем этаже. На место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Огонь быстро распространился на домашнее имущество и балкон. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, среди которых 6 – дети. Спасателям удалось эвакуировать из зоны воздействия опасных факторов четырёх человек.

Погибших и пострадавших в пожаре, к счастью, нет. Возгорание полностью ликвидировали. Предстоит выяснить причину случившегося.