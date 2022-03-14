Спасатели Уфы вызволили кота из бетонной ловушки

12 марта в Уфе помощь спасателей потребовалась застрявшему в бетонной ловушке коту. Подробности случившегося рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты.

К спасателям обратилась жительница дома №5 по улице Стадионной. Женщина сообщила, что несколько дней в стене мяучит кот. Оказалось, ранее уфимка вызывала сотрудников обслуживающей организации, которые просверлили в стене дыру, но достать животное не смогли.

Спасатели не могли оставить кота в беде. Вытащить зверька оказалось непросто, так как пленника можно было вызволить лишь с бокового разветвления вентканала со второго этажа. Соседи на первом этаже спасателей пустить отказались. Сотрудникам потребовалось больше часа, чтобы вытащить несчастного из бетонной ловушки.

К счастью, коту помощь ветеринаров не потребовалась. Несчастный лишь проголодался и очень устал. Уфимка, которая обратилась к спасателям, оставила спасенного кота себе.