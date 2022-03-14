Инвестиции в Башкирию за три года выросли более чем на треть

Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Несмотря на сложности из-за пандемии, прирост вложений в экономику региона превысил 150 миллиардов рублей. В последний раз такие показатели были достигнуты в 2005-2008 годах.

В 2021-м республика показала рост инвестиций до 419 миллиардов рублей. По этому показателю Башкортостан занял 11-е место среди регионов страны и второе в Приволжском федеральном округе. Наибольший вклад в положительную динамику внесли обрабатывающий сектор, логистическая сфера, добыча полезных ископаемых, водоотведение и утилизация отходов и загрязнений, а также торговля и строительство.

При этом в конце прошлого года прошло уточнение итогов за 2020 год, где объем инвестиций по республике уточнен со 100,6 до 105 процентов. Следовательно, увеличена база предыдущего года. Без указанного пересчета темп роста инвестиций в 2021 году составил бы 109,7 процента.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
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Это очень хороший показатель. Но вот пройдет 2022 год и посмотрим, он будет гораздо более сложный. Но вы правы: мы не можем эту работу останавливать. У нас все инструменты для этого налажены. Поэтому, как говорится, спокойно и  уверенно работаем дальше. Всем коллегам, которые работали – это общая работа правительства, я ещё раз подчёркиваю – это очень хороший показатель. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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