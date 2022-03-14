Инвестиции в Башкирию за три года выросли более чем на треть

Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Несмотря на сложности из-за пандемии, прирост вложений в экономику региона превысил 150 миллиардов рублей. В последний раз такие показатели были достигнуты в 2005-2008 годах.
В 2021-м республика показала рост инвестиций до 419 миллиардов рублей. По этому показателю Башкортостан занял 11-е место среди регионов страны и второе в Приволжском федеральном округе. Наибольший вклад в положительную динамику внесли обрабатывающий сектор, логистическая сфера, добыча полезных ископаемых, водоотведение и утилизация отходов и загрязнений, а также торговля и строительство.