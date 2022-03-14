В Стерлитамаке показали работу кадрового центра

Кадровый центр к вашим услугам. В 2019 году республика стала одним из 16 пилотных субъектов Российской Федерации по созданию современных модельных центров занятости. Один из современных офисов работает в Стерлитамаке. Здесь помогают решить сопутствующие проблемы и не просто найти работу, но и определиться, какая профессия вам больше подходит.

Среди сотен вакансий отыскать ту самую не всегда получается с первого раза. Чаще всего, рассказывает Земфира Абдрахимова, за помощью в трудоустройстве обращаются те, кого сократили, особенно люди предпенсионного возраста. И очень часто их работа выходит за формальные рамки поиска вакансий.

Мы не только помогаем устроиться на работу, но и выслушиваем проблемы, подсказываем, направляем в собес, чтобы оформить пособия. Земфира Абдрахимова, ведущий инспектор кадрового центра

Это и было главной целью модернизации центра занятости. Создать место, где люди смогут получить реальную помощь. К примеру, в центре создали алгоритм помощи в определенных жизненных ситуациях. Один из них помогает мамам с детьми.

Не только помочь трудоустроиться, но и оказать услуги, которые не свойственны службе занятости. Поможем найти няню, расскажем о мерах поддержки мам. У нас даже детский уголок есть. Сергей Щепакин, директор Юго-восточного межрайонного центра занятости населения

В центре также помогут освоить новую профессию, получить дополнительное образование. А если вы не знаете, куда податься, психолог проведет с вами профориентирование.

Учитываются предпочтения, реальные возможности, адекватна оценка самого себя. Важно учитывать физиологические особенности, состояние здоровья, востребованность профессии на рынке. Должен сойтись пазл: что человек хочет, что может и что требуется на рынке труда. Милана Пучкина, главный специалист, психолог-профконсультант

Случается, что уже состоявшиеся в профессии люди приходят за советом к специалисту, чтобы сменить сферу деятельности. Но больше, конечно, тех, кто только начинает трудовой путь. Вчерашних студентов не так охотно берут на работу. Азалия и Настя после окончания университета, отчаявшись в поисках, обратились в центр занятости. Вскоре девушек позвали в бухгалтерскую фирму.

В университете дают азы, а здесь практический опыт. Это очень круто. Анастасия Денисова

Найти работу по специальности помогли и Кате. Девушка теперь трудиться в туристической фирме.

Обратилась в центр занятости, мне рассказали о программе стажировки и отправили в «Башгид». Екатерина Муратова

Я в свое время тоже была молодым специалистом, меня взяли на работу, обучили, поэтому я считаю, что молодых людей, которые только что выпустились, есть отличная возможность всему научить, и они ответственно относятся к своей работе. Татьяна Захарова, менеджер турфирмы «Башгид»