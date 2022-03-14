В Стерлитамаке показали работу кадрового центра

Кадровый центр к вашим услугам. В 2019 году республика стала одним из 16 пилотных субъектов Российской Федерации по созданию современных модельных центров занятости. Один из современных офисов работает в Стерлитамаке. Здесь помогают решить сопутствующие проблемы и не просто найти работу, но и определиться, какая профессия вам больше подходит.
Среди сотен вакансий отыскать ту самую не всегда получается с первого раза. Чаще всего, рассказывает Земфира Абдрахимова, за помощью в трудоустройстве обращаются те, кого сократили, особенно люди предпенсионного возраста. И очень часто их работа выходит за формальные рамки поиска вакансий.
Это и было главной целью модернизации центра занятости. Создать место, где люди смогут получить реальную помощь. К примеру, в центре создали алгоритм помощи в определенных жизненных ситуациях. Один из них помогает мамам с детьми.
В центре также помогут освоить новую профессию, получить дополнительное образование. А если вы не знаете, куда податься, психолог проведет с вами профориентирование.
Случается, что уже состоявшиеся в профессии люди приходят за советом к специалисту, чтобы сменить сферу деятельности. Но больше, конечно, тех, кто только начинает трудовой путь. Вчерашних студентов не так охотно берут на работу. Азалия и Настя после окончания университета, отчаявшись в поисках, обратились в центр занятости. Вскоре девушек позвали в бухгалтерскую фирму.
Найти работу по специальности помогли и Кате. Девушка теперь трудиться в туристической фирме.
Теперь, чтобы обратиться за помощью в кадровый центр, необязательно приходить лично. Можно подать заявление онлайн. Если такой возможности нет, можно прийти в офис. Здесь вы сможете воспользоваться компьютером, чтобы просмотреть необходимые сервисы. А консультанты всегда придут на помощь. Кстати, многие из сотрудников центра нашли эту работу как раз через службу занятости.