Уроженца Уфы осудили за смертельную аварию

В Челябинской области вынесли приговор 38-летнему уроженцу Уфы, который стал виновником смертельной аварии.
19 апреля прошлого года поздно вечером мужчина за рулём «Шевроле Круз» двигался по трассе М-5. На 1553 км автодороги водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Грейт Вол», за рулём которого находился житель Казани.
Уроженец соседнего региона скончался от полученных травм на месте аварии. Его пассажир получил тяжелые травмы.
Суд признал уроженца Уфы виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии-поселении. Также он обязан выплатить близким погибшего и пострадавшего более 2,8 млн рублей.