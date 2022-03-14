Уроженца Уфы осудили за смертельную аварию

В Челябинской области вынесли приговор 38-летнему уроженцу Уфы, который стал виновником смертельной аварии.

19 апреля прошлого года поздно вечером мужчина за рулём «Шевроле Круз» двигался по трассе М-5. На 1553 км автодороги водитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Грейт Вол», за рулём которого находился житель Казани.

Уроженец соседнего региона скончался от полученных травм на месте аварии. Его пассажир получил тяжелые травмы.