Инвестиции и миграционный прирост: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Инвестиции в республику за три года выросли более чем на треть. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Несмотря на сложности из-за пандемии, прирост вложений в экономику региона превысил 150 миллиардов рублей. В последний раз такие показатели были достигнуты в 2005-2008 годах.
В 2021-м республика показала рост инвестиций до 419 миллиардов рублей. По этому показателю Башкортостан занял 11-е место среди регионов страны и второе в Приволжском федеральном округе. Наибольший вклад в положительную динамику внесли обрабатывающий сектор, логистическая сфера, добыча полезных ископаемых, водоотведение и утилизация отходов и загрязнений, а также торговля и строительство.
Радий Хабиров поручил распространить опыт работы межведомственной комиссии по вопросам недропользования в башкирском Зауралье на всю республику. В прошлом году в регионе сформировали реестр карьеров, выявили 355 действующих, а также 96 заброшенных участков, подлежащих рекультивации. А всего 4 золотодобывающие компании в Учалинском и Баймакском районах нанесли ущерб экологии на 1 миллиард рублей. Их деятельность остановлена.
Также в ходе оперативного совещания Глава Башкортостана отметил, что впервые за восемь лет отмечается положительная динамика миграционного прироста населения. Связано это с тем, что благодаря инвестициям в экономику в регионе создаются новые предприятия и рабочие места.
Эксперты утверждают, что успехи Башкортостана в миграционной политике являются в первую очередь следствием социально-экономических факторов. Действия руководства региона по созданию новых производств и рабочих мест переломили негативную тенденцию в цифрах по миграции. Всё больше жителей республики отказываются от работы и учебы за её пределами и остаются в родном регионе. Кроме того, благодаря экономическим факторам Башкортостан становится местом притяжения для жителей других регионов страны.