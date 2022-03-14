Инвестиции и миграционный прирост: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Инвестиции в республику за три года выросли более чем на треть. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Несмотря на сложности из-за пандемии, прирост вложений в экономику региона превысил 150 миллиардов рублей. В последний раз такие показатели были достигнуты в 2005-2008 годах.

В 2021-м республика показала рост инвестиций до 419 миллиардов рублей. По этому показателю Башкортостан занял 11-е место среди регионов страны и второе в Приволжском федеральном округе. Наибольший вклад в положительную динамику внесли обрабатывающий сектор, логистическая сфера, добыча полезных ископаемых, водоотведение и утилизация отходов и загрязнений, а также торговля и строительство.

При этом в конце прошлого года прошло уточнение итогов за 2020 год, где объем инвестиций по республике уточнен со 100,6 до 105 процентов. Следовательно, увеличена база предыдущего года. Без указанного пересчета темп роста инвестиций в 2021 году составил бы 109,7 процента.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
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Это очень хороший показатель. Но вот пройдет 2022 год и посмотрим, он будет гораздо более сложный. Но вы правы: мы не можем эту работу останавливать. У нас все инструменты для этого налажены. Поэтому, как говорится, спокойно и  уверенно работаем дальше. Всем коллегам, которые работали – это общая работа правительства, я ещё раз подчёркиваю – это очень хороший показатель. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил распространить опыт работы межведомственной комиссии по вопросам недропользования в башкирском Зауралье на всю республику. В прошлом году в регионе сформировали реестр карьеров, выявили 355 действующих, а также 96 заброшенных участков, подлежащих рекультивации. А всего 4 золотодобывающие компании в Учалинском и Баймакском районах нанесли ущерб экологии на 1 миллиард рублей. Их деятельность остановлена.

Также в ходе оперативного совещания Глава Башкортостана отметил, что впервые за восемь лет отмечается положительная динамика миграционного прироста населения. Связано это с тем, что благодаря инвестициям в экономику в регионе создаются новые предприятия и рабочие места.

Общий миграционный прирост населения по Башкортостану по итогам 2021 года составил 14 879 человек. С середины прошлого года, впервые за восемь лет, отмечается положительная динамика миграционного прироста населения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ

Эксперты утверждают, что успехи Башкортостана в миграционной политике являются в первую очередь следствием социально-экономических факторов. Действия руководства региона по созданию новых производств и рабочих мест переломили негативную тенденцию в цифрах по миграции. Всё больше жителей республики отказываются от работы и учебы за её пределами и остаются в родном регионе. Кроме того, благодаря экономическим факторам Башкортостан становится местом притяжения для жителей других регионов страны.

Это беспрецедентная для республики позитивная ситуация. И этот прирост сложился не только за счет международной миграции, как было раньше – здесь качественно новым является вклад межрегиональной миграции.

Гульдар Ахметова, ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан
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