Инвестиции и миграционный прирост: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Это очень хороший показатель. Но вот пройдет 2022 год и посмотрим, он будет гораздо более сложный. Но вы правы: мы не можем эту работу останавливать. У нас все инструменты для этого налажены. Поэтому, как говорится, спокойно и уверенно работаем дальше. Всем коллегам, которые работали – это общая работа правительства, я ещё раз подчёркиваю – это очень хороший показатель.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан