В Башкирии собирают помощь для второго гуманитарного конвоя в Донбасс

Второй гуманитарный конвой из Башкортостана в Донбасс должен отправиться уже в эту пятницу. Сейчас активно продолжается сбор средств первой необходимости, в котором принимают участие все муниципалитеты. Сформированные комплекты – коробки и мешки – из волонтерских центров «Единой России» начали привозить на основной склад, где затем будут комплектовать автоколонны.
Буквально за мгновенья на пустом месте образуются целые продовольственные ряды. В коробках – товары первой необходимости, в основном продукты питания: макаронные изделия, печенье, крупы, мед, консервы, а также бытовая химия и средства личной гигиены, в том числе подгузники для детей. Машины подъезжают на разгрузку одна за другой.
В сборе гуманитарной помощи участвуют все районы и города республики. К примеру, 200 мешков муки привезли из Баймакского района, детскую коляску – из Межгорья и т.д.
Поначалу точки приема организуются на местах в муниципалитетах, откуда груз отправляют на республиканский пункт сбора. Здесь все привезенные товары комплектуются согласно ассортименту.
В общей сложности участие в сборе принимают порядка 1700 активистов, которые помогают сортировать средства первой необходимости. На сегодняшний день жители собрали более 20 тонн груза.
На прошлой неделе жителям Донецкой и Луганской народных республик уже доставили 75 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Еще до возвращения первого конвоя Радий Хабиров поставил задачу сформировать вторую автоколонну, которая отправится в Донбасс 18 марта.
Гуманитарному конвою вновь предстоит преодолеть более двух тысяч километров пути, чтобы доставить груз до пострадавших от обстрелов и бомбежек населенных пунктов Донбасса. Все собранные продукты и вещи передадут местному населению. И очевидно, что это будет не последняя помощь.