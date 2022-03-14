В Башкирии собирают помощь для второго гуманитарного конвоя в Донбасс

Второй гуманитарный конвой из Башкортостана в Донбасс должен отправиться уже в эту пятницу. Сейчас активно продолжается сбор средств первой необходимости, в котором принимают участие все муниципалитеты. Сформированные комплекты – коробки и мешки – из волонтерских центров «Единой России» начали привозить на основной склад, где затем будут комплектовать автоколонны.

Буквально за мгновенья на пустом месте образуются целые продовольственные ряды. В коробках – товары первой необходимости, в основном продукты питания: макаронные изделия, печенье, крупы, мед, консервы, а также бытовая химия и средства личной гигиены, в том числе подгузники для детей. Машины подъезжают на разгрузку одна за другой.

В сборе гуманитарной помощи участвуют все районы и города республики. К примеру, 200 мешков муки привезли из Баймакского района, детскую коляску – из Межгорья и т.д.

Мы привезли гуманитарную помощь для детей. Дали объявление в нашей школе, и тут же потянулись неравнодушные. Гузель Бакиева, логопед башкирского лицея им. М. Бурангулова /Альшеевский район/

Поначалу точки приема организуются на местах в муниципалитетах, откуда груз отправляют на республиканский пункт сбора. Здесь все привезенные товары комплектуются согласно ассортименту.

На той неделе мы приняли две машины, в выходные поступило три машины, сейчас поступило 16 машин и еще 56 ожидаем. Марс Исламов, начальник производственно-диспетчерского отдела ГУСП «Башсельхозтехника»

В общей сложности участие в сборе принимают порядка 1700 активистов, которые помогают сортировать средства первой необходимости. На сегодняшний день жители собрали более 20 тонн груза.

На сборы дано 4 дня. Завтра мы должны закончить сбор и послезавтра загрузить. Борис Лютов, начальник центра хранения имущества гражданской обороны Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты

На прошлой неделе жителям Донецкой и Луганской народных республик уже доставили 75 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Еще до возвращения первого конвоя Радий Хабиров поставил задачу сформировать вторую автоколонну, которая отправится в Донбасс 18 марта.

Мы с 2015 года возим гуманитарку, не останавливаемся. Вся Россия помогает ЛНР и ДНР, и все дома, которые разрушены, мы поможем построить жителям Донецка и Луганска. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий